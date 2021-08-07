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Религия
https://ria.ru/20210807/buddizm-1744855527.html
Представитель Далай-ламы прокомментировал нападение на церковь в Бангладеш
Представитель Далай-ламы прокомментировал нападение на церковь в Бангладеш - РИА Новости, 07.08.2021
Представитель Далай-ламы прокомментировал нападение на церковь в Бангладеш
Люди, напавшие на баптистскую церковь в Бангладеш, не могут называться буддистами, поскольку насилие противоречит учению Будды, заявил РИА Новости почетный... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T18:25
2021-08-07T18:29
религия
монголия
индия
бангладеш
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Люди, напавшие на баптистскую церковь в Бангладеш, не могут называться буддистами, поскольку насилие противоречит учению Будды, заявил РИА Новости почетный представитель Далай-ламы XIV в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.Ранее СМИ сообщили, что группа буддистских радикалов повредила здание племенной баптистской церкви в Бангладеш, угрожая расправой ее прихожанам с целью заставить их вновь обратиться в буддизм. Христианские жители деревни Суандрапара в районе Рангамати в Индии после нападения на церковь бежали."В каждой религиозной общине, как мне представляется, всегда есть горстка людей, которые используют религию в своих собственных интересах по политическим, социальным, экономическим или личным причинам. Те, кто подстрекает к насилию и ненависти, не могут именоваться буддистами, поскольку сам акт насилия коренным образом противоречит учениям Будды", - отметил Ринпоче.Он подчеркнул, что это в той же степени касается и других религий. По его мнению, неверно называть группу озлобленных людей буддистами, "поскольку они не представляют буддийское большинство на национальном и глобальном уровнях"."И было бы абсолютно неправильно обвинять всех буддистов в совершенных этими людьми действиях. На мой взгляд, они не могут считаться буддистами, если поощряют такое насилие и ненависть. В каждой стране есть верховенство закона, и баптистская церковь должна прибегнуть к надлежащим процедурам и подать на этих людей в суд за причиненный ущерб", - сказал представитель далай-ламы.
https://ria.ru/20210519/rinpoche-1732918897.html
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монголия, индия, бангладеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия
18:25 07.08.2021 (обновлено: 18:29 07.08.2021)
 
Представитель Далай-ламы прокомментировал нападение на церковь в Бангладеш

Представитель Далай-ламы Ринпоче: напавших на церковь в Бангладеш нельзя называть буддистами

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПочетный представитель Далай-ламы XIV в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче
Почетный представитель Далай-ламы XIV в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Люди, напавшие на баптистскую церковь в Бангладеш, не могут называться буддистами, поскольку насилие противоречит учению Будды, заявил РИА Новости почетный представитель Далай-ламы XIV в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
Ранее СМИ сообщили, что группа буддистских радикалов повредила здание племенной баптистской церкви в Бангладеш, угрожая расправой ее прихожанам с целью заставить их вновь обратиться в буддизм. Христианские жители деревни Суандрапара в районе Рангамати в Индии после нападения на церковь бежали.
Представитель Далай-ламы XIV в России и странах СНГ, Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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"В каждой религиозной общине, как мне представляется, всегда есть горстка людей, которые используют религию в своих собственных интересах по политическим, социальным, экономическим или личным причинам. Те, кто подстрекает к насилию и ненависти, не могут именоваться буддистами, поскольку сам акт насилия коренным образом противоречит учениям Будды", - отметил Ринпоче.
Он подчеркнул, что это в той же степени касается и других религий. По его мнению, неверно называть группу озлобленных людей буддистами, "поскольку они не представляют буддийское большинство на национальном и глобальном уровнях".
"И было бы абсолютно неправильно обвинять всех буддистов в совершенных этими людьми действиях. На мой взгляд, они не могут считаться буддистами, если поощряют такое насилие и ненависть. В каждой стране есть верховенство закона, и баптистская церковь должна прибегнуть к надлежащим процедурам и подать на этих людей в суд за причиненный ущерб", - сказал представитель далай-ламы.
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