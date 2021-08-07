https://ria.ru/20210807/buddizm-1744855527.html

Представитель Далай-ламы прокомментировал нападение на церковь в Бангладеш

Представитель Далай-ламы прокомментировал нападение на церковь в Бангладеш - РИА Новости, 07.08.2021

Представитель Далай-ламы прокомментировал нападение на церковь в Бангладеш

Люди, напавшие на баптистскую церковь в Бангладеш, не могут называться буддистами, поскольку насилие противоречит учению Будды, заявил РИА Новости почетный... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T18:25

2021-08-07T18:25

2021-08-07T18:29

религия

монголия

индия

бангладеш

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Люди, напавшие на баптистскую церковь в Бангладеш, не могут называться буддистами, поскольку насилие противоречит учению Будды, заявил РИА Новости почетный представитель Далай-ламы XIV в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.Ранее СМИ сообщили, что группа буддистских радикалов повредила здание племенной баптистской церкви в Бангладеш, угрожая расправой ее прихожанам с целью заставить их вновь обратиться в буддизм. Христианские жители деревни Суандрапара в районе Рангамати в Индии после нападения на церковь бежали."В каждой религиозной общине, как мне представляется, всегда есть горстка людей, которые используют религию в своих собственных интересах по политическим, социальным, экономическим или личным причинам. Те, кто подстрекает к насилию и ненависти, не могут именоваться буддистами, поскольку сам акт насилия коренным образом противоречит учениям Будды", - отметил Ринпоче.Он подчеркнул, что это в той же степени касается и других религий. По его мнению, неверно называть группу озлобленных людей буддистами, "поскольку они не представляют буддийское большинство на национальном и глобальном уровнях"."И было бы абсолютно неправильно обвинять всех буддистов в совершенных этими людьми действиях. На мой взгляд, они не могут считаться буддистами, если поощряют такое насилие и ненависть. В каждой стране есть верховенство закона, и баптистская церковь должна прибегнуть к надлежащим процедурам и подать на этих людей в суд за причиненный ущерб", - сказал представитель далай-ламы.

https://ria.ru/20210519/rinpoche-1732918897.html

https://ria.ru/20210608/lkhasa-1736112523.html

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бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монголия, индия, бангладеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия