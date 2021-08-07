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Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан - РИА Новости, 07.08.2021
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан
Бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по силам радикального движения "Талибан"* в столице провинции Джаузджан Шибергане, боевики понесли... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:58
2021-08-07T19:58
2021-08-07T21:03
в мире
сша
афганистан
b-52
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по силам радикального движения "Талибан"* в столице провинции Джаузджан Шибергане, боевики понесли тяжелые потери."Группа талибов стала целью B-52 в городе Шиберган провинции Джаузджан. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаударов ВВС США", - сообщил представитель минобороны Афганистана Фавад Аман в Twitter.Ранее газета Times со ссылкой на источники в оборонных кругах США сообщила, что Вашингтон направил в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан"*.По словам Амана, были ликвидированы более 200 талибов. В результате авиаударов также были уничтожены более ста транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших "Талибану"*.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/afganistan-1744854178.html
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в мире, сша, афганистан, b-52, обострение ситуации в афганистане
19:58 07.08.2021 (обновлено: 21:03 07.08.2021)
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан
Бомбардировщики B-52 ВВС США нанесли авиаудары по талибам в столице провинции Джаузджан