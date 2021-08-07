https://ria.ru/20210807/boeviki-1744785869.html

САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии

САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии - РИА Новости, 07.08.2021

САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии

Американские военные перевезли 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из тюрем на свою базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T01:39

2021-08-07T01:39

2021-08-07T01:47

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американские военные перевезли 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из тюрем на свою базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает агентство САНА со ссылкой на источники.Отмечается, что заключенных из тюрем арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил" (SDF) отправили в город Эш-Шаддади.Источники уточнили, что среди вывезенных боевиков есть командир шпионских групп ИГ* и специалист по изготовлению взрывных устройств. По информации агентства, американские силы перевезли боевиков, чтобы использовать их для выполнения своих планов в регионе.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210722/boeviki-1742403230.html

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