https://ria.ru/20210807/boeviki-1744785869.html
САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии - РИА Новости, 07.08.2021
САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
Американские военные перевезли 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из тюрем на свою базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T01:39
2021-08-07T01:39
2021-08-07T01:47
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американские военные перевезли 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из тюрем на свою базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает агентство САНА со ссылкой на источники.Отмечается, что заключенных из тюрем арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил" (SDF) отправили в город Эш-Шаддади.Источники уточнили, что среди вывезенных боевиков есть командир шпионских групп ИГ* и специалист по изготовлению взрывных устройств. По информации агентства, американские силы перевезли боевиков, чтобы использовать их для выполнения своих планов в регионе.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, сирия, россия
01:39 07.08.2021 (обновлено: 01:47 07.08.2021)
САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
САНА: американские военные перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу на северо-востоке Сирии