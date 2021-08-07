https://ria.ru/20210807/bitkoin-1744800427.html

Эксперты спрогнозировали цену биткоина к концу августа

Эксперты спрогнозировали цену биткоина к концу августа - РИА Новости, 07.08.2021

Эксперты спрогнозировали цену биткоина к концу августа

Причин для серьезного снижения курса биткоина в настоящий момент нет, к концу августа в отсутствие негативных новостей его цена может подняться до 45-50 тысяч... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T09:28

2021-08-07T09:28

2021-08-07T15:03

экономика

сша

китай

канада

биткоин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591118508_170:613:2721:2048_1920x0_80_0_0_aa3ecfb15345916cc73af19eb841d339.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Причин для серьезного снижения курса биткоина в настоящий момент нет, к концу августа в отсутствие негативных новостей его цена может подняться до 45-50 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Полагаю, что к концу августа у биткоина есть два пути — или остаться на текущем уровне в районе 35-40 тысяч долларов, либо преодолеть 40 тысяч долларов и достигнуть 45 тысяч долларов. Я не вижу причин, чтобы биткоин вновь пошел вниз — к 30 тысячам долларов и ниже. Как показала последняя неделя, участники рынка устали от стагнации и негативные новости из Китая о запрете майнинга уже отыграны рынком", — говорит СЕО и основатель компании EMCD Михаэль Джерлис.По какому сценарию будут развиваться события, зависит от нескольких факторов — в частности, релокации китайских майнинговых предприятий и риторики американских властей по крипторегулированию. "Так как многие майнинговые фермы релоцируются именно в США, а также поскольку основная трейдинговая активность и инвестиции тоже идут от американских инвесторов, решения американских властей будут иметь серьезное влияние на ситуацию на крипторынке", — добавил эксперт.Директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников отмечает позитивные настроения на крипторынке и тоже считает маловероятным серьезное снижение в ближайшее время."Но все очень зависит от информационного поля. Самым тревожным фактором, способным подорвать нынешний позитивный тренд, я считаю возможное ужесточение крипторегулирования в США, на которое во многом ориентируются и в ЕС, и в Канаде, и в остальном мире, так как руки американских регуляторов дотягиваются до всех криптопроектов, даже тех, которые, казалось бы, к США не имеют особо никакого отношения", — говорит он.По мнению Сошникова, ужесточение крипторегулирования может привести к распродаже. "Но опять же — наднациональный характер биткоина не позволит ему обрушиться до нуля или исчезнуть, а крупные инвесторы и те, которые на этом рынке давно и пережили не одну криптозиму, скорее всего, воспользуются спадом для того, чтобы увеличить свои позиции в этом активе. Это, в свою очередь, удержит курс биткоина от серьезной просадки", — продолжил эксперт."К концу августа я ожидаю рывок биткоина и закрепление выше 40 тысяч долларов. Возможны локальные рывки к 50 тысячам долларов, но вряд ли биткоину удастся закрепиться в районе этой отметки. Скорее всего, это будут краткосрочные всплески курса. Новый "бычий" цикл возможен осенью — после восстановления рынка от китайского запрета", — заключил Сошников.

https://ria.ru/20210803/rubl-1743965367.html

https://ria.ru/20210726/amazon-1742999102.html

сша

китай

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, китай, канада, биткоин