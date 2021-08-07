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Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе с Арменией - РИА Новости, 07.08.2021
Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении подвергли обстрелу их позиции на границе. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:33
2021-08-07T12:33
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
минобороны азербайджана
никол пашинян
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БАКУ, 7 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении подвергли обстрелу их позиции на границе."Шестого августа, в 19:05, 23:30 и 23:50, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Юхары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР, Истису и Юхары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет."Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавляет МО Азербайджана.Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".
https://ria.ru/20210805/granitsa-1744549328.html
https://ria.ru/20210806/obstrely-1744689220.html
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, минобороны азербайджана, никол пашинян
12:33 07.08.2021
 
Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах из стрелкового оружия на границе с Арменией

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 7 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении подвергли обстрелу их позиции на границе.
"Шестого августа, в 19:05, 23:30 и 23:50, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Юхары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР, Истису и Юхары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
"Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавляет МО Азербайджана.
Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает.
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:28
В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана
Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:41
Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
 
В миреАрменияАзербайджанМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаНикол Пашинян
 
 
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