Армянским военным приказали пресекать все попытки проникновения в страну
Министр обороны Армении Карапетян приказал пресекать попытки проникновения в страну всеми средствами
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянский военный
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Аршак Карапетян, выступая в субботу перед военнослужащими дислоцированного на границе с Азербайджаном третьего армейского корпуса, приказал всеми средствами пресекать проникновение противника на территорию страны.
Третий армейский корпус дислоцирован в Тавушской области Армении, на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.
"Противник не должен даже задумываться над тем, чтобы проникнуть на нашу территорию. Это ваша задача. Командующий корпусом, командиры воинских частей, подразделений, начиная от старшего на позиции, имеют все права применить все средства для защиты наших границ", - заявил Карапетян, видеокадры с выступления которого размещены на подведомственном минобороны YouTube-канале "Зинуж медиа".
По его словам, армянская сторона не хочет обострения ситуации ни на одном из участков границы. "Но если попытаются проникнуть на нашу территорию, я приказываю применить все средства, чтобы эти попытки были тщетными", - отметил министр.
Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и. о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".
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