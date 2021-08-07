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В Париже начались акции протеста против санитарных пропусков

В Париже начались акции протеста против санитарных пропусков - РИА Новости, 07.08.2021

В Париже начались акции протеста против санитарных пропусков

Манифестация против санитарных пропусков стартовала в субботу у станции Пон-де-Нёйи в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T14:33

2021-08-07T14:33

2021-08-07T14:33

распространение коронавируса

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париж

франция

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Манифестация против санитарных пропусков стартовала в субботу у станции Пон-де-Нёйи в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Противники санитарных пропусков, среди которых участники движения "Желтые жилеты", начали собираться с 11 часов у станции Пон-де-Нёйи. Из-за дождливой погоды акция стартовала чуть позже - после 13.00 часов. Конечной точкой маршрута шествия станет площадь Шатле.Несколько станций метро до Пон-де-Нёйи закрыты, движение в данном районе перекрыто.Колонну манифестантов сдерживают с двух стороны кордоны полиции. Акция проходит мирно.Участники шествия скандируют - "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск!".В субботу по всему Парижу проходят несколько подобных акций.В четверг Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, при посещении кафе, ресторанов и торговых центров. Расширенный санитарный пропуск начнёт действовать с 9 августа.В прошлые выходные в Париже и по всей Франции проходили акции против санитарных пропусков. В субботу, 31 июля, по данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, он был принят французским парламентом.С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.

https://ria.ru/20210804/propuska-1744415452.html

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743303225.html

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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19