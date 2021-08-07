https://ria.ru/20210807/afganistan-1744853408.html

Эксперт не исключил возможность победы талибов в Афганистане

Эксперт не исключил возможность победы талибов в Афганистане - РИА Новости, 07.08.2021

Эксперт не исключил возможность победы талибов в Афганистане

Правительственная армия Афганистана в настоящее время делает ставку на создание народных ополчений, лидерами которых выступают известные политики, но вряд ли... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T18:02

2021-08-07T18:02

2021-08-07T18:02

терроризм

граница

вашингтон (город)

талибан

доха

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россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правительственная армия Афганистана в настоящее время делает ставку на создание народных ополчений, лидерами которых выступают известные политики, но вряд ли эти отряды будут более боеспособны, чем армия, не исключено, что в ближайшее время противостояние в Афганистане закончится победой талибов , сказал РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Радикальное движение "Талибан"* в субботу заявило, что под его контроль перешли провинция Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны. В Twitter представитель движения заявил, что столица Джаузджана Шиберган, где шли бои с правительственными войсками, перешла под контроль движения. При этом днем ранее минобороны Афганистана заявило, что Шиберган был зачищен от талибов. Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники также сообщил, что Шиберган перешел под контроль боевиков. По его данным, после захвата талибами в городе прекратилось вещание ряда теле- и радиостанций. Ранее местные СМИ заявили о захвате талибами города Зарандж, столицы провинции Нимроз."Сейчас в Афганистане, поскольку армия, подготовленная американцами, оказалась полностью небоеспособной, ставку пытаются делать на мобилизацию масс, на создание народных ополчений. Их лидерами выступают известные местные политики, среди которых (маршал и бывший вице-президент страны Абдул-Рашид) Дустум и ряд других фигур в других регионах. С одной стороны, это позволило привлечь некоторое количество людей "под ружье". Но с другой стороны я не уверен, что эти вновь создаваемые отряды будут принципиально более боеспособны. "Талибан" успешно продвигается на большинстве территорий, где идет наступление и, судя по всему, как минимум, непросто будет его остановить. Я даже подозреваю, что, скорее всего, в ближайшее время война закончится победой талибов", - сказал Мендкович.Он обратил внимание, что с одной стороны руководство "Талибана" провозглашает нежелание проводить репрессии против рядовых сотрудников государственного аппарата, а с другой стороны, на уже занятых талибами территориях были "многочисленные примеры расправ над чиновниками, в особенности сотрудниками силовых структур"."Например в Спин-Болдаке были казнены представители местного полицейского руководства и даже члены их семей. Поэтому возникает вопрос о степени контроля руководства движения над рядовыми полевыми командирами и степенью ожесточения бойцов "Талибана", - пояснил эксперт."Не секрет, что правительственные войска также часто прибегали к внесудебным расправам, и зачастую мы имеем обоюдное ожесточение в этой междоусобной войне", - отметил Мендкович.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210807/afganistan-1744849175.html

https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

терроризм, граница, вашингтон (город), талибан, доха, афганистан, средняя азия, россия