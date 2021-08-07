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https://ria.ru/20210807/afganistan-1744795512.html
В Афганистане сообщили о ликвидации "теневого губернатора" талибов
В Афганистане сообщили о ликвидации "теневого губернатора" талибов - РИА Новости, 07.08.2021
В Афганистане сообщили о ликвидации "теневого губернатора" талибов
Афганские военные заявили, что ликвидировали Абида Мавлави, считавшегося "теневым губернатором" движения "Талибан"* в провинции Нимроз на юго-западе республики. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T08:12
2021-08-07T08:47
в мире
вашингтон (город)
талибан
доха
россия
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Афганские военные заявили, что ликвидировали Абида Мавлави, считавшегося "теневым губернатором" движения "Талибан"* в провинции Нимроз на юго-западе республики.Согласно заявлению 215-го корпуса афганской армии в Twitter, он погиб в ходе операции Военно-воздушных сил вместе с 275 террористами.В свою очередь, представитель талибов Кари Юсуф Ахмади опроверг РИА Новости эту информацию.В пятницу стало известно о захвате талибами города Зарандж, столицы провинции Нимроз. Отмечалось, что боевики заняли также аэропорт города и правительственные учреждения. По словам представителей "Талибана"*, члены группировки оккупировали дом губернатора, штаб полиции, разведки и связанные с ними здания.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы боевики овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210807/boeviki-1744784938.html
https://ria.ru/20210806/taliban-1744749388.html
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в мире, вашингтон (город), талибан, доха, россия, обострение ситуации в афганистане
08:12 07.08.2021 (обновлено: 08:47 07.08.2021)
 
В Афганистане сообщили о ликвидации "теневого губернатора" талибов

В Афганистане сообщили о ликвидации "теневого губернатора" талибов в провинции Нимроз

© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Афганские военные заявили, что ликвидировали Абида Мавлави, считавшегося "теневым губернатором" движения "Талибан"* в провинции Нимроз на юго-западе республики.
Согласно заявлению 215-го корпуса афганской армии в Twitter, он погиб в ходе операции Военно-воздушных сил вместе с 275 террористами.
В свою очередь, представитель талибов Кари Юсуф Ахмади опроверг РИА Новости эту информацию.
В пятницу стало известно о захвате талибами города Зарандж, столицы провинции Нимроз. Отмечалось, что боевики заняли также аэропорт города и правительственные учреждения. По словам представителей "Талибана"*, члены группировки оккупировали дом губернатора, штаб полиции, разведки и связанные с ними здания.
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В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы боевики овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреВашингтон (город)ТалибанДохаРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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