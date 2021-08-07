08:12 07.08.2021 (обновлено: 08:47 07.08.2021)
В Афганистане сообщили о ликвидации "теневого губернатора" талибов
В Афганистане сообщили о ликвидации "теневого губернатора" талибов в провинции Нимроз
© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
КАБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Афганские военные заявили, что ликвидировали Абида Мавлави, считавшегося "теневым губернатором" движения "Талибан"* в провинции Нимроз на юго-западе республики.
Согласно заявлению 215-го корпуса афганской армии в Twitter, он погиб в ходе операции Военно-воздушных сил вместе с 275 террористами.
В свою очередь, представитель талибов Кари Юсуф Ахмади опроверг РИА Новости эту информацию.
В пятницу стало известно о захвате талибами города Зарандж, столицы провинции Нимроз. Отмечалось, что боевики заняли также аэропорт города и правительственные учреждения. По словам представителей "Талибана"*, члены группировки оккупировали дом губернатора, штаб полиции, разведки и связанные с ними здания.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы боевики овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.