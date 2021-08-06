Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/zuby-1744643422.html
Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов
Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов - РИА Новости, 06.08.2021
Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов
Британский стоматолог Ричард Маркес предупредил о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом пишет издание The Sun. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:34
2021-08-06T11:34
великобритания
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568452613_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_dd36182866b1afee029697437bb797af.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Британский стоматолог Ричард Маркес предупредил о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом пишет издание The Sun.По словам врача, большое значение имеет временной промежуток между приемом пищи и гигиенической процедурой."Необходимо подождать не менее 30 минут после завтрака или почистить зубы за 10 минут до него", — утверждает дантист.Маркес пояснил, что еда временно ослабляет защитные функции эмали из-за находящихся в ней кислот. Чистка зубов в этот период может нанести непоправимый ущерб.Также специалист рекомендовал избегать хлопьев с высоким содержанием сахара, фруктовых соков, сыра и молока во время завтрака. Он посоветовал употреблять кашу с медом, авокадо, яйца и рыбу.
https://rsport.ria.ru/20210715/zuby-1741322533.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568452613_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_e4bc412ed1d4d5e93ba936ddbf7cdad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, здоровье - общество
11:34 06.08.2021
 
Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов

Доктор Маркес: чистка зубов сразу после еды может привести разрушению эмали

© Depositphotos / monkeybusinessПара чистит зубы перед зеркалом
Пара чистит зубы перед зеркалом - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / monkeybusiness
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Британский стоматолог Ричард Маркес предупредил о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом пишет издание The Sun.
По словам врача, большое значение имеет временной промежуток между приемом пищи и гигиенической процедурой.
"Необходимо подождать не менее 30 минут после завтрака или почистить зубы за 10 минут до него", — утверждает дантист.
Маркес пояснил, что еда временно ослабляет защитные функции эмали из-за находящихся в ней кислот. Чистка зубов в этот период может нанести непоправимый ущерб.
Также специалист рекомендовал избегать хлопьев с высоким содержанием сахара, фруктовых соков, сыра и молока во время завтрака. Он посоветовал употреблять кашу с медом, авокадо, яйца и рыбу.
Зубы - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 09:04ЗОЖ
Названы продукты, из-за которых зубы темнеют быстрее всего
 
ВеликобританияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали
15:37В Греции тушат пятьдесят шесть пожаров
15:37В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа
15:37В Москве ребенка госпитализировали после столкновения двух такси
15:37В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод
15:36Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами
15:36Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
15:34Лесной пожар в турецком Манавгате взяли под контроль
15:28Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии
15:27"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными семь месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
Лента новостейМолния