https://ria.ru/20210806/zuby-1744643422.html

Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов

Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов - РИА Новости, 06.08.2021

Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов

Британский стоматолог Ричард Маркес предупредил о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом пишет издание The Sun. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:34

2021-08-06T11:34

2021-08-06T11:34

великобритания

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568452613_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_dd36182866b1afee029697437bb797af.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Британский стоматолог Ричард Маркес предупредил о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом пишет издание The Sun.По словам врача, большое значение имеет временной промежуток между приемом пищи и гигиенической процедурой."Необходимо подождать не менее 30 минут после завтрака или почистить зубы за 10 минут до него", — утверждает дантист.Маркес пояснил, что еда временно ослабляет защитные функции эмали из-за находящихся в ней кислот. Чистка зубов в этот период может нанести непоправимый ущерб.Также специалист рекомендовал избегать хлопьев с высоким содержанием сахара, фруктовых соков, сыра и молока во время завтрака. Он посоветовал употреблять кашу с медом, авокадо, яйца и рыбу.

https://rsport.ria.ru/20210715/zuby-1741322533.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, здоровье - общество