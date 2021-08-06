https://ria.ru/20210806/zuby-1744643422.html
Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов
Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов - РИА Новости, 06.08.2021
Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов
Британский стоматолог Ричард Маркес предупредил о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом пишет издание The Sun. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:34
2021-08-06T11:34
2021-08-06T11:34
великобритания
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Британский стоматолог Ричард Маркес предупредил о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом пишет издание The Sun.По словам врача, большое значение имеет временной промежуток между приемом пищи и гигиенической процедурой."Необходимо подождать не менее 30 минут после завтрака или почистить зубы за 10 минут до него", — утверждает дантист.Маркес пояснил, что еда временно ослабляет защитные функции эмали из-за находящихся в ней кислот. Чистка зубов в этот период может нанести непоправимый ущерб.Также специалист рекомендовал избегать хлопьев с высоким содержанием сахара, фруктовых соков, сыра и молока во время завтрака. Он посоветовал употреблять кашу с медом, авокадо, яйца и рыбу.
https://rsport.ria.ru/20210715/zuby-1741322533.html
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РИА Новости
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великобритания, здоровье - общество
Врач назвал распространенную ошибку при чистке зубов
Доктор Маркес: чистка зубов сразу после еды может привести разрушению эмали
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости
. Британский
стоматолог Ричард Маркес предупредил о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом пишет издание The Sun
.
По словам врача, большое значение имеет временной промежуток между приемом пищи и гигиенической процедурой.
"Необходимо подождать не менее 30 минут после завтрака или почистить зубы за 10 минут до него", — утверждает дантист.
Маркес пояснил, что еда временно ослабляет защитные функции эмали из-за находящихся в ней кислот. Чистка зубов в этот период может нанести непоправимый ущерб.
Также специалист рекомендовал избегать хлопьев с высоким содержанием сахара, фруктовых соков, сыра и молока во время завтрака. Он посоветовал употреблять кашу с медом, авокадо, яйца и рыбу.