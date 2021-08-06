https://ria.ru/20210806/zinichev-1744748266.html
МЧС предупредило о тайфунах в Приморском крае
МЧС предупредило о тайфунах в Приморском крае - РИА Новости, 06.08.2021
МЧС предупредило о тайфунах в Приморском крае
Два тайфуна в ближайшие пять дней обрушатся на Приморский край, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:22
2021-08-06T18:22
2021-08-06T18:26
приморский край
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два тайфуна в ближайшие пять дней обрушатся на Приморский край, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев."С 7 по 9 августа на территорию Приморского края будет воздействовать тайфун "Морино" со скоростью ветра до 25 метров в секунду и осадками до 130 миллиметров за 48 часов. 10-11 августа зайдет очередной тайфун "Лурит", но уже с меньшими осадками и меньшей скоростью ветра. Все силы и средства находятся в повышенной готовности", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Магнитогорске, трансляцию которого ведет телеканал "Россия 24".Зиничев добавил, что воздействие непогоды на Амурскую область уже началось, с 5 августа подтоплено 39 жилых домов и эвакуировано 160 человек.
https://ria.ru/20210806/mchs-1744745636.html
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приморский край, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия
18:22 06.08.2021 (обновлено: 18:26 06.08.2021)
МЧС предупредило о тайфунах в Приморском крае
Глава МЧС Зиничев: два тайфуна в ближайшие пять дней обрушатся на Приморский край