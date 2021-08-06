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В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина
В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина - РИА Новости, 06.08.2021
В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина
Украина до сих пор не наказала виновных в гибели российских журналистов в Донбассе, где ровно семь лет назад погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:40
2021-08-06T10:40
общество
египет
сирия
союз журналистов россии
солидарность
андрей стенин
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украина до сих пор не наказала виновных в гибели российских журналистов в Донбассе, где ровно семь лет назад погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, причем обстоятельства смерти журналистов до сих пор не расследованы, "так как там сейчас не работают нормальные юридические нормы", считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Год назад СК РФ сообщал, что Украина так и не огласила итоги своего расследования гибели Стенина и не передавала Москве документы. Российское следствие также сообщало, что Стенин погиб в результате обстрела колонны автомобилей со стороны 79-й аэромобильной бригады ВСУ. Как заявили РИА Новости накануне в пресс-службе СК РФ, украинские правоохранители не содействуют в расследовании убийства фотожурналиста, хотя очевидно, что они обладают информацией, Причем, по данным СК РФ, причастные к его убийству были в форме с изображением национального флага Украины, из-за чего причастность украинских силовиков к убийству не вызывает сомнения.Глава СЖР напомнил, что память об Андрее Стенине увековечена на общем здании Союза журналистов России и МИА Россия сегодня на Зубовском бульваре, его именем также назван фотоконкурс и выставка фотографий. Кроме того, его фотография также будет вывешена в Консерватории на премии "Солидарность" 8 сентября."Мы помним всех наших погибших, и каждый год, 15 декабря, у нас день памяти погибших журналистов. И 8 сентября в Консерватории у нас будет проходить вручение премии "Солидарность", а 8 сентября - это День международной солидарности журналистов. Вся сцена Консерватории будет завешана портретами наших погибших коллег, где также будет портрет Андрея Стенина. На этом конкурсе мы вручаем наши награды тем, кто пострадал по исполнению своих служебных обязанностей. Сегодня было заседание жюри на эту тему. Мы будем награждать тех наших коллег, которые действительно боролись за правду, и вместе мы будем вспоминать погибших", - заключил Соловьев.Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике летом 2014 года. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были, в частности, Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Андрей Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
https://ria.ru/20201222/stenin-1590207167.html
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общество, египет, сирия, союз журналистов россии, солидарность, андрей стенин, владимир соловьев (телеведущий), россия
10:40 06.08.2021
 
В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина

Глава СЖР Соловьев: Украина не наказала виновных в гибели Стенина из-за неработающих правовых норм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВозложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украина до сих пор не наказала виновных в гибели российских журналистов в Донбассе, где ровно семь лет назад погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, причем обстоятельства смерти журналистов до сих пор не расследованы, "так как там сейчас не работают нормальные юридические нормы", считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Год назад СК РФ сообщал, что Украина так и не огласила итоги своего расследования гибели Стенина и не передавала Москве документы. Российское следствие также сообщало, что Стенин погиб в результате обстрела колонны автомобилей со стороны 79-й аэромобильной бригады ВСУ. Как заявили РИА Новости накануне в пресс-службе СК РФ, украинские правоохранители не содействуют в расследовании убийства фотожурналиста, хотя очевидно, что они обладают информацией, Причем, по данным СК РФ, причастные к его убийству были в форме с изображением национального флага Украины, из-за чего причастность украинских силовиков к убийству не вызывает сомнения.
"К сожалению, многие наши коллеги... погибли там, и до сих пор не расследованы все обстоятельства их гибели. И, конечно, не наказаны виновные... К сожалению, там сейчас не работают нормальные юридические нормы", - сказал Соловьев РИА Новости.
Глава СЖР напомнил, что память об Андрее Стенине увековечена на общем здании Союза журналистов России и МИА Россия сегодня на Зубовском бульваре, его именем также назван фотоконкурс и выставка фотографий. Кроме того, его фотография также будет вывешена в Консерватории на премии "Солидарность" 8 сентября.
Фотокорреспондент Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 04:01
Биография Андрея Стенина
"Мы помним всех наших погибших, и каждый год, 15 декабря, у нас день памяти погибших журналистов. И 8 сентября в Консерватории у нас будет проходить вручение премии "Солидарность", а 8 сентября - это День международной солидарности журналистов. Вся сцена Консерватории будет завешана портретами наших погибших коллег, где также будет портрет Андрея Стенина. На этом конкурсе мы вручаем наши награды тем, кто пострадал по исполнению своих служебных обязанностей. Сегодня было заседание жюри на эту тему. Мы будем награждать тех наших коллег, которые действительно боролись за правду, и вместе мы будем вспоминать погибших", - заключил Соловьев.
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике летом 2014 года. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были, в частности, Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Андрей Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
1 из 15

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире
3 из 15

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке
4 из 15

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
5 из 15

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
6 из 15

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
7 из 15

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
8 из 15

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
9 из 15

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
10 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
11 из 15

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
12 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск
13 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
14 из 15

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
15 из 15

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 15

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 15

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
5 из 15

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
6 из 15

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
9 из 15

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
10 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
11 из 15

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
13 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
 
ОбществоЕгипетСирияСоюз журналистов РоссииСолидарностьАндрей СтенинВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
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