https://ria.ru/20210806/zhurnalisty-1744631491.html

В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина

В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина - РИА Новости, 06.08.2021

В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина

Украина до сих пор не наказала виновных в гибели российских журналистов в Донбассе, где ровно семь лет назад погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:40

2021-08-06T10:40

2021-08-06T10:40

общество

египет

сирия

союз журналистов россии

солидарность

андрей стенин

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украина до сих пор не наказала виновных в гибели российских журналистов в Донбассе, где ровно семь лет назад погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, причем обстоятельства смерти журналистов до сих пор не расследованы, "так как там сейчас не работают нормальные юридические нормы", считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Год назад СК РФ сообщал, что Украина так и не огласила итоги своего расследования гибели Стенина и не передавала Москве документы. Российское следствие также сообщало, что Стенин погиб в результате обстрела колонны автомобилей со стороны 79-й аэромобильной бригады ВСУ. Как заявили РИА Новости накануне в пресс-службе СК РФ, украинские правоохранители не содействуют в расследовании убийства фотожурналиста, хотя очевидно, что они обладают информацией, Причем, по данным СК РФ, причастные к его убийству были в форме с изображением национального флага Украины, из-за чего причастность украинских силовиков к убийству не вызывает сомнения.Глава СЖР напомнил, что память об Андрее Стенине увековечена на общем здании Союза журналистов России и МИА Россия сегодня на Зубовском бульваре, его именем также назван фотоконкурс и выставка фотографий. Кроме того, его фотография также будет вывешена в Консерватории на премии "Солидарность" 8 сентября."Мы помним всех наших погибших, и каждый год, 15 декабря, у нас день памяти погибших журналистов. И 8 сентября в Консерватории у нас будет проходить вручение премии "Солидарность", а 8 сентября - это День международной солидарности журналистов. Вся сцена Консерватории будет завешана портретами наших погибших коллег, где также будет портрет Андрея Стенина. На этом конкурсе мы вручаем наши награды тем, кто пострадал по исполнению своих служебных обязанностей. Сегодня было заседание жюри на эту тему. Мы будем награждать тех наших коллег, которые действительно боролись за правду, и вместе мы будем вспоминать погибших", - заключил Соловьев.Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике летом 2014 года. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были, в частности, Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Андрей Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20201222/stenin-1590207167.html

египет

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, египет, сирия, союз журналистов россии, солидарность, андрей стенин, владимир соловьев (телеведущий), россия