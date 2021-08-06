https://ria.ru/20210806/zhkkh-1744599576.html

Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ

Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 06.08.2021

Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ

Пока в правительстве обсуждают изменения принципов формирования тарифов на ЖКУ, в экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот по оплате. Возможно,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T01:15

2021-08-06T01:15

2021-08-06T09:03

общество

жилье

жкх

недвижимость

россия

сергей минко

городские инновационные технологии

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пока в правительстве обсуждают изменения принципов формирования тарифов на ЖКУ, в экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот по оплате. Возможно, для граждан, имеющих право на льготу, в частности и для пенсионеров, предусмотрят более низкие базовые тарифы, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.Собеседник агентства заметил, что государство все глубже акцентирует свое внимание на социальном направлении и поэтому "нулевые тарифы по ЖКУ — лишь вопрос времени" для определенных категорий населения.Минко считает оправданным пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону понижения.

https://ria.ru/20210805/zakonoproekt-1744578163.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилье, жкх, недвижимость, россия, сергей минко, городские инновационные технологии