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Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ
Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 06.08.2021
Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ
Пока в правительстве обсуждают изменения принципов формирования тарифов на ЖКУ, в экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот по оплате. Возможно,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T01:15
2021-08-06T01:15
2021-08-06T09:03
общество
жилье
жкх
недвижимость
россия
сергей минко
городские инновационные технологии
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пока в правительстве обсуждают изменения принципов формирования тарифов на ЖКУ, в экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот по оплате. Возможно, для граждан, имеющих право на льготу, в частности и для пенсионеров, предусмотрят более низкие базовые тарифы, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.Собеседник агентства заметил, что государство все глубже акцентирует свое внимание на социальном направлении и поэтому "нулевые тарифы по ЖКУ — лишь вопрос времени" для определенных категорий населения.Минко считает оправданным пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону понижения.
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общество, жилье, жкх, недвижимость, россия, сергей минко, городские инновационные технологии
01:15 06.08.2021 (обновлено: 09:03 06.08.2021)
Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ
Эксперт Минко объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров