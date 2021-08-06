16:08 06.08.2021 (обновлено: 16:20 06.08.2021)
В Росприроднадзоре рассказали о проблеме браконьерства
В Росприроднадзоре рассказали о проблеме браконьерства и защите представителей Красной книги
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДальневосточного леопарда привезли в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росприроднадзор не выдал ни одного разрешения отстреливать или охотиться на краснокнижных животных, но проблема браконьеров в России существует, рассказал в пятницу заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.
"Ни одного. За бытность моей работы с 92 года (когда Амирханов начал работать в Минприроды, - ред.) ни одного разрешения на VIP-охоту не выдавалось. Ни на один из этих видов - ни на медведей, ни на китов, ни на тигров, ни на кого-то еще", - сказал он на круглом столе в Минприроды.
Он уточнил, что проблема браконьерства, тем не менее, сохраняется. Причём в нем периодически оказываются "замешаны и должностные лица достаточно высокого уровня".
При этом Амирханов добавил, что при разборе тех случаев, в которых животных приходилось отстреливать для защиты населения, не было выявлено ни одного эпизода, когда угроза от животного была преувеличена.
Президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева, в свою очередь, рассказала, как в 2010 году была вынуждена принять решение об отстреле дикого тигра, который пришел в один из населенных пунктов и нападал на людей.
"После того, как израненный тигр убил человека и шёл в населенный пункт, мы получили разрешение на отлов. Естественно, отлов произвести было невозможно ... тигр был изъят, отстрелен органами внутренних дел в тот момент, когда он бросился на машину. Был очень серьёзный риск, в машине находились дети. До последнего представители органов внутренних дел не решались стрелять в этого тигра", - сказала Арамилева.
С 1 августа 2021 года в России вступили в силу поправки в закон "О животном мире" и "Об охоте". В социальных сетях появилось множество сообщений о том, что поправки разрешают охоту на краснокнижных животных. В Минприроды тогда пояснили, что запрет на добычу охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу, в России по-прежнему действует. Добыча допускается только в пяти исключительных случаях - устранение угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, мониторинг и регулирование численности, обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Охота исключительным случаем не является, пояснили в ведомстве. Аналогичную позицию высказал Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.