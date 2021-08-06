https://ria.ru/20210806/zhivotnye-1744714126.html

В Росприроднадзоре рассказали о проблеме браконьерства

В Росприроднадзоре рассказали о проблеме браконьерства - РИА Новости, 06.08.2021

В Росприроднадзоре рассказали о проблеме браконьерства

Росприроднадзор не выдал ни одного разрешения отстреливать или охотиться на краснокнижных животных, но проблема браконьеров в России существует, рассказал в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:08

2021-08-06T16:08

2021-08-06T16:20

общество

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

всемирный фонд дикой природы

амирхан амирханов

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росприроднадзор не выдал ни одного разрешения отстреливать или охотиться на краснокнижных животных, но проблема браконьеров в России существует, рассказал в пятницу заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов."Ни одного. За бытность моей работы с 92 года (когда Амирханов начал работать в Минприроды, - ред.) ни одного разрешения на VIP-охоту не выдавалось. Ни на один из этих видов - ни на медведей, ни на китов, ни на тигров, ни на кого-то еще", - сказал он на круглом столе в Минприроды.Он уточнил, что проблема браконьерства, тем не менее, сохраняется. Причём в нем периодически оказываются "замешаны и должностные лица достаточно высокого уровня".При этом Амирханов добавил, что при разборе тех случаев, в которых животных приходилось отстреливать для защиты населения, не было выявлено ни одного эпизода, когда угроза от животного была преувеличена.Президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева, в свою очередь, рассказала, как в 2010 году была вынуждена принять решение об отстреле дикого тигра, который пришел в один из населенных пунктов и нападал на людей."После того, как израненный тигр убил человека и шёл в населенный пункт, мы получили разрешение на отлов. Естественно, отлов произвести было невозможно ... тигр был изъят, отстрелен органами внутренних дел в тот момент, когда он бросился на машину. Был очень серьёзный риск, в машине находились дети. До последнего представители органов внутренних дел не решались стрелять в этого тигра", - сказала Арамилева.С 1 августа 2021 года в России вступили в силу поправки в закон "О животном мире" и "Об охоте". В социальных сетях появилось множество сообщений о том, что поправки разрешают охоту на краснокнижных животных. В Минприроды тогда пояснили, что запрет на добычу охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу, в России по-прежнему действует. Добыча допускается только в пяти исключительных случаях - устранение угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, мониторинг и регулирование численности, обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Охота исключительным случаем не является, пояснили в ведомстве. Аналогичную позицию высказал Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

https://ria.ru/20210724/drofa-1742663192.html

https://ria.ru/20210721/manul-1742223876.html

https://ria.ru/20210708/brakonery-1740406788.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), всемирный фонд дикой природы, амирхан амирханов, россия