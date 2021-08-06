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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 06.08.2021
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T05:58
2021-08-06T05:58
происшествия
землетрясение
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 авг - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 13.57 местного времени (4.47 мск) в акватории Тихого океана в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 41 километр, следует из сообщения геофизической службы.Жители полуострова в спасательные службы не обращались, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС региона.
https://ria.ru/20210805/zemletryasenie-1744430254.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, тихий океан
05:58 06.08.2021
 
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКамчатский край
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 авг - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.
Толчок зафиксировали в 13.57 местного времени (4.47 мск) в акватории Тихого океана в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 41 километр, следует из сообщения геофизической службы.
Жители полуострова в спасательные службы не обращались, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС региона.
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ПроисшествияЗемлетрясениеПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукТихий океан
 
 
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