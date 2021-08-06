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В Ленинградской области задержали водителей такси, избивших инвалида
В Ленинградской области задержали водителей такси, избивших инвалида - РИА Новости, 06.08.2021
В Ленинградской области задержали водителей такси, избивших инвалида
Правоохранители задержали троих водителей такси, выходцев из ближнего зарубежья, избивших деревянными палками в Ленинградской области троих человек, в том числе РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:57
2021-08-06T19:57
происшествия
такси
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали троих водителей такси, выходцев из ближнего зарубежья, избивших деревянными палками в Ленинградской области троих человек, в том числе инвалида, сообщила пресс-служба СК РФ.Ранее СУСК РФ по Ленобласти сообщал о том, что еще в апреле группа лиц из иностранного государства, занимающиеся частным извозом, на дороге из хулиганских побуждений избили троих местных жителей, один из которых инвалид. Тогда сообщалось о задержании двух подозреваемых. Также сообщалось, что дело о легком вреде здоровью было передано следователям. Помимо этого, управление возбудило дело по статье "Хулиганство"."В настоящее время установлено три участника нападения, они задержаны. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых качестве оружия). Один из обвиняемых в настоящее время арестован. В отношении двух других также подготовлены и направлены в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключении под стражу", - сообщили в СК РФ в пятницу.Также в ведомстве сообщили, что в группу таксистов из числа граждан ближнего зарубежья, остановивших автомобиль и избивших граждан, вошло не менее шести человек. При этом для конфликта злоумышленники использовали малозначительный повод.Дело сейчас расследуется в Главном следственном управлении СК РФ.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанные являются уроженцами Узбекистана.
https://ria.ru/20210804/proverka-1744345187.html
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ленинградская область
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происшествия, такси, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:57 06.08.2021
 
В Ленинградской области задержали водителей такси, избивших инвалида

СК: в Ленинградской области задержали водителей такси, избивших троих человек, в том числе инвалида

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали троих водителей такси, выходцев из ближнего зарубежья, избивших деревянными палками в Ленинградской области троих человек, в том числе инвалида, сообщила пресс-служба СК РФ.
Ранее СУСК РФ по Ленобласти сообщал о том, что еще в апреле группа лиц из иностранного государства, занимающиеся частным извозом, на дороге из хулиганских побуждений избили троих местных жителей, один из которых инвалид. Тогда сообщалось о задержании двух подозреваемых. Также сообщалось, что дело о легком вреде здоровью было передано следователям. Помимо этого, управление возбудило дело по статье "Хулиганство".
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"В настоящее время установлено три участника нападения, они задержаны. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых качестве оружия). Один из обвиняемых в настоящее время арестован. В отношении двух других также подготовлены и направлены в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключении под стражу", - сообщили в СК РФ в пятницу.
Также в ведомстве сообщили, что в группу таксистов из числа граждан ближнего зарубежья, остановивших автомобиль и избивших граждан, вошло не менее шести человек. При этом для конфликта злоумышленники использовали малозначительный повод.
Дело сейчас расследуется в Главном следственном управлении СК РФ.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанные являются уроженцами Узбекистана.
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