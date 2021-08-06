https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744765088.html

В Ленинградской области задержали водителей такси, избивших инвалида

В Ленинградской области задержали водителей такси, избивших инвалида - РИА Новости, 06.08.2021

В Ленинградской области задержали водителей такси, избивших инвалида

Правоохранители задержали троих водителей такси, выходцев из ближнего зарубежья, избивших деревянными палками в Ленинградской области троих человек, в том числе РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:57

2021-08-06T19:57

2021-08-06T19:57

происшествия

такси

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали троих водителей такси, выходцев из ближнего зарубежья, избивших деревянными палками в Ленинградской области троих человек, в том числе инвалида, сообщила пресс-служба СК РФ.Ранее СУСК РФ по Ленобласти сообщал о том, что еще в апреле группа лиц из иностранного государства, занимающиеся частным извозом, на дороге из хулиганских побуждений избили троих местных жителей, один из которых инвалид. Тогда сообщалось о задержании двух подозреваемых. Также сообщалось, что дело о легком вреде здоровью было передано следователям. Помимо этого, управление возбудило дело по статье "Хулиганство"."В настоящее время установлено три участника нападения, они задержаны. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых качестве оружия). Один из обвиняемых в настоящее время арестован. В отношении двух других также подготовлены и направлены в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключении под стражу", - сообщили в СК РФ в пятницу.Также в ведомстве сообщили, что в группу таксистов из числа граждан ближнего зарубежья, остановивших автомобиль и избивших граждан, вошло не менее шести человек. При этом для конфликта злоумышленники использовали малозначительный повод.Дело сейчас расследуется в Главном следственном управлении СК РФ.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанные являются уроженцами Узбекистана.

https://ria.ru/20210804/proverka-1744345187.html

https://ria.ru/20210806/nasilie-1744655103.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, такси, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия