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В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных
В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных - РИА Новости, 06.08.2021
В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных
Двух сотрудников истринского изолятора временного содержания, откуда сбежали пять человек, задержали, сообщили в подмосковном главке СК. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:47
2021-08-06T15:47
2021-08-06T21:56
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Двух сотрудников истринского изолятора временного содержания, откуда сбежали пять человек, задержали, сообщили в подмосковном главке СК.В ведомстве уточнили, что их подозревают в превышении должностных полномочий.По словам источников РИА Новости в правоохранительных органах, беглецы, скорее всего, не вооружены, вероятно, у них есть сообщники на свободе.В ГУ МВД по Московской области заявили, что на дорогах и в местах возможного появления разыскиваемых установили дополнительные посты и заслоны.О побеге из ИВС в Истре стало известно сегодня утром. Заключенные смогли открутить замки дверей, предположительно гаечным ключом.Вся пятеро беглецов — уроженцы Молдавии: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.
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Следственные действия в истринском ИВС
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Истре, приведшего к побегу 5 человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, 6 августа 2021 года из ИВС ОМВД России по г. Истра совершили побег из-под стражи 5 человек. Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.
2021-08-06T15:47
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15:47 06.08.2021 (обновлено: 21:56 06.08.2021)
В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных
СК задержал двух сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали пять заключенных