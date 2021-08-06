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В Японии задержали мужчину, ранившего ножом пассажиров в поезде
В Японии задержали мужчину, ранившего ножом пассажиров в поезде - РИА Новости, 06.08.2021
В Японии задержали мужчину, ранившего ножом пассажиров в поезде
Мужчина, ранивший в поезде в Токио двух пассажиров, задержан полицией, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:52
2021-08-06T16:52
2021-08-06T16:52
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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Мужчина, ранивший в поезде в Токио двух пассажиров, задержан полицией, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в полиции.Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в Японии нанес ножевые ранения двум пассажирам в поезде линии Odakyu вечером в пятницу. Из поезда поступило сообщение, что в одном из вагонов мужчина размахивает ножом. Поезд был остановлен. Мужчина успел нанести ранения двум пассажирам. Они в сознании. Мужчина скрылся.Затем его обнаружили также на западе Токио, но уже в другом районе. Он задержан.
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в мире, токио, япония
В Японии задержали мужчину, ранившего ножом пассажиров в поезде
NHK: в Японии задержали мужчину, ранившего ножом двух пассажиров в поезде