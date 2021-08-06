https://ria.ru/20210806/whatsapp-1744777429.html
WhatsApp не будет внедрять подход Apple в борьбе с детской порнографией
WhatsApp не будет внедрять подход Apple в борьбе с детской порнографией - РИА Новости, 06.08.2021
WhatsApp не будет внедрять подход Apple в борьбе с детской порнографией
Мессенджер WhatsApp не будет внедрять подход компании Apple в борьбе с распространением детской порнографии и выявлении преступлений против несовершеннолетних,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T22:10
2021-08-06T22:10
2021-08-06T22:10
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp не будет внедрять подход компании Apple в борьбе с распространением детской порнографии и выявлении преступлений против несовершеннолетних, заявил глава мессенджера Уилл Кэткарт.Ранее американская компания Apple объявила, что оснастит свои мобильные устройства программным обеспечением, которое будет бороться с распространением детской порнографии и выявлять преступления против несовершеннолетних, при необходимости ставя в известность правоохранительные органы. По данным СМИ, нововведение пока предназначено только для США.Он отметил, что Apple многое делает для борьбы с материалами сексуального насилия над детьми, но выразил мнение, что с этим подходом много проблем.Кэткарт добавил, что WhatsApp усердно работает над тем, чтобы на основе соответствующих мер блокировать и сообщать о людях, которые занимаются распространением таких материалов."В прошлом году мы сообщили в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (некоммерческая американская организация – ред.) о 400 тысячах случаев из WhatsApp, и все без взлома шифрования", - подчеркнул он.WhatsApp – приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
https://ria.ru/20210804/whatsapp-1744314518.html
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в мире, технологии, сша, apple, whatsapp inc.
WhatsApp не будет внедрять подход Apple в борьбе с детской порнографией
Глава WhatsApp Кэткарт: мессенджер не будет внедрять подход Apple в борьбе с детской порнографией
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Мессенджер WhatsApp
не будет внедрять подход компании Apple
в борьбе с распространением детской порнографии и выявлении преступлений против несовершеннолетних, заявил глава мессенджера Уилл Кэткарт.
Ранее американская компания Apple объявила, что оснастит свои мобильные устройства программным обеспечением, которое будет бороться с распространением детской порнографии и выявлять преступления против несовершеннолетних, при необходимости ставя в известность правоохранительные органы. По данным СМИ, нововведение пока предназначено только для США
.
"Я прочитал информацию, которую Apple вчера опубликовала, и я обеспокоен. Я считаю, что это неправильный подход и препятствие для частной жизни людей по всему миру. Люди спрашивают, будем ли мы внедрять эту систему для WhatsApp. Ответ – нет", - написал Кэткарт в Twitter.
Он отметил, что Apple многое делает для борьбы с материалами сексуального насилия над детьми, но выразил мнение, что с этим подходом много проблем.
"Что случится, когда компании с шпионскими программами найдут способ использовать это программное обеспечение? Недавние отчеты показали цену уязвимостей в программном обеспечении iOS. Что произойдет, если кто-то узнает, как использовать эту новую систему?" - сказал глава WhatsApp.
Кэткарт добавил, что WhatsApp усердно работает над тем, чтобы на основе соответствующих мер блокировать и сообщать о людях, которые занимаются распространением таких материалов.
"В прошлом году мы сообщили в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (некоммерческая американская организация – ред.) о 400 тысячах случаев из WhatsApp, и все без взлома шифрования", - подчеркнул он.
WhatsApp – приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.