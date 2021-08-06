https://ria.ru/20210806/whatsapp-1744777429.html

WhatsApp не будет внедрять подход Apple в борьбе с детской порнографией

WhatsApp не будет внедрять подход Apple в борьбе с детской порнографией - РИА Новости, 06.08.2021

WhatsApp не будет внедрять подход Apple в борьбе с детской порнографией

Мессенджер WhatsApp не будет внедрять подход компании Apple в борьбе с распространением детской порнографии и выявлении преступлений против несовершеннолетних,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T22:10

2021-08-06T22:10

2021-08-06T22:10

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp не будет внедрять подход компании Apple в борьбе с распространением детской порнографии и выявлении преступлений против несовершеннолетних, заявил глава мессенджера Уилл Кэткарт.Ранее американская компания Apple объявила, что оснастит свои мобильные устройства программным обеспечением, которое будет бороться с распространением детской порнографии и выявлять преступления против несовершеннолетних, при необходимости ставя в известность правоохранительные органы. По данным СМИ, нововведение пока предназначено только для США.Он отметил, что Apple многое делает для борьбы с материалами сексуального насилия над детьми, но выразил мнение, что с этим подходом много проблем.Кэткарт добавил, что WhatsApp усердно работает над тем, чтобы на основе соответствующих мер блокировать и сообщать о людях, которые занимаются распространением таких материалов."В прошлом году мы сообщили в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (некоммерческая американская организация – ред.) о 400 тысячах случаев из WhatsApp, и все без взлома шифрования", - подчеркнул он.WhatsApp – приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

https://ria.ru/20210804/whatsapp-1744314518.html

https://ria.ru/20210806/apple-1744721685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, apple, whatsapp inc.