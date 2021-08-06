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Ученые впервые зафиксировали момент взрыва сверхновой

Ученые впервые зафиксировали момент взрыва сверхновой - РИА Новости, 06.08.2021

Ученые впервые зафиксировали момент взрыва сверхновой

Астрономы из Австралийского национального университета впервые смогли запечатлеть момент вспышки сверхновой звезды. Об этом пишет портал phys.org. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:06

2021-08-06T10:06

2021-08-06T11:17

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Астрономы из Австралийского национального университета впервые смогли запечатлеть момент вспышки сверхновой звезды. Об этом пишет портал phys.org. Отмечается, что взорвавшаяся звезда была в сто раз больше Солнца."Это первый случай, когда удалось получить настолько подробные снимки этого явления", — рассказал один из участников проекта Патрик Армстронг.По его словам, из-за скоротечности взрыва большинству телескопов очень трудно зафиксировать его. Данные, которыми ученые располагали до сих пор, были неполными и касались лишь последствий смерти звезды.В будущем ученые планируют использовать эту информацию для выявления других сверхновых.Вспышкой сверхновой называется явление, при котором звезда резко увеличивает яркость, что сопровождается значительным выбросом энергии.

https://ria.ru/20201202/solntse-1587264342.html

https://ria.ru/20210514/vselennaya-1732282013.html

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в мире, австралия, космос - риа наука