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В Москве проверят все обращения от граждан о принуждении к голосованию

В Москве проверят все обращения от граждан о принуждении к голосованию - РИА Новости, 06.08.2021

В Москве проверят все обращения от граждан о принуждении к голосованию

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проверяет все обращения от граждан о принуждении к электронному голосованию, сообщается в официальном... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:16

2021-08-06T18:16

2021-08-06T18:16

политика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проверяет все обращения от граждан о принуждении к электронному голосованию, сообщается в официальном Telegram-канале штаба.В сообщении отмечается, что в последнее время в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах все чаще распространяется информация о принуждении к регистрации на дистанционное электронное голосование."Общественный штаб внимательно следит за всеми сообщениями в различных каналах и проверяет все обращения от граждан, в которых содержатся конкретные факты с указанием организации. Также общественный штаб работает с обращениями граждан и организаций. По каждому факту нарушений избирательных прав граждан, который подтвердится, будут незамедлительно приняты все необходимые меры", - говорится в сообщении.Также в штабе рассказали, что на данный момент поступило одно обращение от кандидата в депутаты МГД по округу №19."При этом все рассматриваемые обращения в общественный штаб должны быть подписаны. Анонимные сообщения общественный штаб не проверяет – и из-за невозможности принятия мер реагирования в случае анонимности источника, так и для того, чтобы избежать потери времени на проверку фейковых сообщений", - подчеркнули в штабе.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210806/vybory-1744603163.html

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744596888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, москва, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, россия