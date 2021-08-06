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В Москве проверят все обращения от граждан о принуждении к голосованию
В Москве проверят все обращения от граждан о принуждении к голосованию - РИА Новости, 06.08.2021
В Москве проверят все обращения от граждан о принуждении к голосованию
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проверяет все обращения от граждан о принуждении к электронному голосованию, сообщается в официальном... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:16
2021-08-06T18:16
политика
севастополь
москва
московская городская дума
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проверяет все обращения от граждан о принуждении к электронному голосованию, сообщается в официальном Telegram-канале штаба.В сообщении отмечается, что в последнее время в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах все чаще распространяется информация о принуждении к регистрации на дистанционное электронное голосование."Общественный штаб внимательно следит за всеми сообщениями в различных каналах и проверяет все обращения от граждан, в которых содержатся конкретные факты с указанием организации. Также общественный штаб работает с обращениями граждан и организаций. По каждому факту нарушений избирательных прав граждан, который подтвердится, будут незамедлительно приняты все необходимые меры", - говорится в сообщении.Также в штабе рассказали, что на данный момент поступило одно обращение от кандидата в депутаты МГД по округу №19."При этом все рассматриваемые обращения в общественный штаб должны быть подписаны. Анонимные сообщения общественный штаб не проверяет – и из-за невозможности принятия мер реагирования в случае анонимности источника, так и для того, чтобы избежать потери времени на проверку фейковых сообщений", - подчеркнули в штабе.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210806/vybory-1744603163.html
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политика, севастополь, москва, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
18:16 06.08.2021
 
В Москве проверят все обращения от граждан о принуждении к голосованию

Общественный штаб Москвы проверит все обращения от граждан о принуждении к голосованию

© Sputnik / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проверяет все обращения от граждан о принуждении к электронному голосованию, сообщается в официальном Telegram-канале штаба.
В сообщении отмечается, что в последнее время в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах все чаще распространяется информация о принуждении к регистрации на дистанционное электронное голосование.
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"Общественный штаб внимательно следит за всеми сообщениями в различных каналах и проверяет все обращения от граждан, в которых содержатся конкретные факты с указанием организации. Также общественный штаб работает с обращениями граждан и организаций. По каждому факту нарушений избирательных прав граждан, который подтвердится, будут незамедлительно приняты все необходимые меры", - говорится в сообщении.
Также в штабе рассказали, что на данный момент поступило одно обращение от кандидата в депутаты МГД по округу №19.
"При этом все рассматриваемые обращения в общественный штаб должны быть подписаны. Анонимные сообщения общественный штаб не проверяет – и из-за невозможности принятия мер реагирования в случае анонимности источника, так и для того, чтобы избежать потери времени на проверку фейковых сообщений", - подчеркнули в штабе.
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По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
 
ПолитикаСевастопольМоскваМосковская городская думаГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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