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Врио главы Пензенской области зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Врио главы Пензенской области зарегистрировали кандидатом в губернаторы - РИА Новости, 06.08.2021
Врио главы Пензенской области зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Избирательная комиссия Пензенской области в пятницу зарегистрировала врио главы региона Олега Мельниченко для участия в предстоящих выборах губернатора, сообщил РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:34
2021-08-06T17:43
политика
выборы
пензенская область
владимир путин
кпрф
лдпр
олег мельниченко
россия
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Пензенской области в пятницу зарегистрировала врио главы региона Олега Мельниченко для участия в предстоящих выборах губернатора, сообщил облизбирком.Голосование на досрочных выборах губернатора в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября. Выдвижение кандидатов длилось до 18.00 мск 25 июля, а представить документы для регистрации было необходимо до 18.00 4 августа."Шестого августа 2021 года состоялось очередное заседание избирательной комиссии Пензенской области. Зарегистрирован первый кандидат на должность губернатора Пензенской области - Мельниченко Олег Владимирович", - говорится в сообщении.Помимо Мельниченко, документы для регистрации в избирательную комиссию также представили от "Справедливой Россия - За правду" – секретарь бюро совета реготделения партии Алексей Шпагин, от КПРФ - замглавы Пензы Олег Шаляпин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - депутат пензенской гордумы Петр Чугай, от ЛДПР - депутат заксобрания региона Александр Васильев.Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности прежнего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.
https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html
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политика, выборы, пензенская область, владимир путин, кпрф, лдпр, олег мельниченко, россия
17:34 06.08.2021 (обновлено: 17:43 06.08.2021)
 
Врио главы Пензенской области зарегистрировали кандидатом в губернаторы

Врио главы Пензенской области Олега Мельниченко зарегистрировали кандидатом на выборы в губернаторы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Пензенской области в пятницу зарегистрировала врио главы региона Олега Мельниченко для участия в предстоящих выборах губернатора, сообщил облизбирком.
Голосование на досрочных выборах губернатора в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября. Выдвижение кандидатов длилось до 18.00 мск 25 июля, а представить документы для регистрации было необходимо до 18.00 4 августа.
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"Шестого августа 2021 года состоялось очередное заседание избирательной комиссии Пензенской области. Зарегистрирован первый кандидат на должность губернатора Пензенской области - Мельниченко Олег Владимирович", - говорится в сообщении.
Помимо Мельниченко, документы для регистрации в избирательную комиссию также представили от "Справедливой Россия - За правду" – секретарь бюро совета реготделения партии Алексей Шпагин, от КПРФ - замглавы Пензы Олег Шаляпин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - депутат пензенской гордумы Петр Чугай, от ЛДПР - депутат заксобрания региона Александр Васильев.
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Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности прежнего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.
 
ПолитикаВыборыПензенская областьВладимир ПутинКПРФЛДПРОлег МельниченкоРоссия
 
 
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