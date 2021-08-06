https://ria.ru/20210806/vybory-1744672798.html

В ЦИК прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

В ЦИК прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму - РИА Новости, 06.08.2021

В ЦИК прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

При окончательном отказе БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в РФ, все их заявления и комментарии по поводу избирательного процесса в стране будут незаконными... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:34

2021-08-06T13:34

2021-08-06T13:34

политика

в мире

выборы

игорь борисов

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

выборы в государственную думу

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При окончательном отказе БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в РФ, все их заявления и комментарии по поводу избирательного процесса в стране будут незаконными и фактически являться вмешательством в российские выборы, заявил член ЦИК Игорь Борисов, подчеркнув, что приглашение БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Госдуму никто не отзывал.Ранее ОБСЕ проинформировала, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев."Чем более открыто и гласно работает ЦИК и избирательная система в целом, тем сильнее и безапелляционнее оказывается давление на избирательную систему и предпринимаются попытки подорвать доверие к предварительным процедурам. К сожалению, к этому процессу, как мы видим, подключились и некоторые международные организации", - сказал Борисов на совещании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Он напомнил о "высоком уровне политизированности в деятельности БДИПЧ и двойных стандартах в подходах к наблюдению"."Так, за период деятельности БДИПЧ в 16 государствах СНГ и Балкан, то есть государства, расположенные к востоку от Вены, в общей сложности было направлено в общей сложности 94% от общего числа наблюдателей", - пояснил Борисов.Борисов привел данные, что в остальные 41 государство-участник БДИПЧ ОБСЕ направило всего лишь 6% от всех наблюдателей."Отказ от наблюдения в России БДИПЧ ОБСЕ, как отметила председатель ЦИК, никак не повлияет на легитимность выборов, которую определяет избиратель. К сожалению, как раз на последних БДИПЧ ОБСЕ и пытается организовать давление, которое мы сегодня видим", - полагает член ЦИК.Он предостерег "партнеров по европейским международным организациям, которые сегодня делают громкие заявления"."Все заявления, комментарии представителей БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ, которые сегодня отказались официально аккредитоваться на наших выборах, и связанные с комментариями или оценками текущей избирательной кампании, выводами и предложениями, ретрансляцией непроверенной или недостоверной информации о выборах, о партиях или кандидатах в период избирательной кампании в РФ, являются незаконными. Отказавшись от аккредитации, все их комментарии относительно текущей избирательной кампании являются незаконными и фактически являются вмешательством в российские выборы", - пояснил Борисов.ЦИК открыт для всех международных иностранных наблюдателей и приглашает их к наблюдению, напомнил Борисов."Приглашение БДИПЧ ОБСЕ не отзывалось. Но наблюдение, как того требуют директивные документы ОБСЕ, должно осуществляться в рамках национального закона и в соответствии с текущей ситуацией, в данном случае мы подразумеваем ситуацию с пандемией COVID-19", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210806/vybory-1744659251.html

https://ria.ru/20210806/sderzhivanie-1744652625.html

https://ria.ru/20210806/vybory-1744603163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, выборы, игорь борисов, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, россия