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В ЦИК прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
В ЦИК прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму - РИА Новости, 06.08.2021
В ЦИК прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
При окончательном отказе БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в РФ, все их заявления и комментарии по поводу избирательного процесса в стране будут незаконными... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:34
2021-08-06T13:34
политика
в мире
выборы
игорь борисов
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
обсе
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При окончательном отказе БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в РФ, все их заявления и комментарии по поводу избирательного процесса в стране будут незаконными и фактически являться вмешательством в российские выборы, заявил член ЦИК Игорь Борисов, подчеркнув, что приглашение БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Госдуму никто не отзывал.Ранее ОБСЕ проинформировала, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев."Чем более открыто и гласно работает ЦИК и избирательная система в целом, тем сильнее и безапелляционнее оказывается давление на избирательную систему и предпринимаются попытки подорвать доверие к предварительным процедурам. К сожалению, к этому процессу, как мы видим, подключились и некоторые международные организации", - сказал Борисов на совещании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Он напомнил о "высоком уровне политизированности в деятельности БДИПЧ и двойных стандартах в подходах к наблюдению"."Так, за период деятельности БДИПЧ в 16 государствах СНГ и Балкан, то есть государства, расположенные к востоку от Вены, в общей сложности было направлено в общей сложности 94% от общего числа наблюдателей", - пояснил Борисов.Борисов привел данные, что в остальные 41 государство-участник БДИПЧ ОБСЕ направило всего лишь 6% от всех наблюдателей."Отказ от наблюдения в России БДИПЧ ОБСЕ, как отметила председатель ЦИК, никак не повлияет на легитимность выборов, которую определяет избиратель. К сожалению, как раз на последних БДИПЧ ОБСЕ и пытается организовать давление, которое мы сегодня видим", - полагает член ЦИК.Он предостерег "партнеров по европейским международным организациям, которые сегодня делают громкие заявления"."Все заявления, комментарии представителей БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ, которые сегодня отказались официально аккредитоваться на наших выборах, и связанные с комментариями или оценками текущей избирательной кампании, выводами и предложениями, ретрансляцией непроверенной или недостоверной информации о выборах, о партиях или кандидатах в период избирательной кампании в РФ, являются незаконными. Отказавшись от аккредитации, все их комментарии относительно текущей избирательной кампании являются незаконными и фактически являются вмешательством в российские выборы", - пояснил Борисов.ЦИК открыт для всех международных иностранных наблюдателей и приглашает их к наблюдению, напомнил Борисов."Приглашение БДИПЧ ОБСЕ не отзывалось. Но наблюдение, как того требуют директивные документы ОБСЕ, должно осуществляться в рамках национального закона и в соответствии с текущей ситуацией, в данном случае мы подразумеваем ситуацию с пандемией COVID-19", - резюмировал он.
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политика, в мире, выборы, игорь борисов, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, россия
13:34 06.08.2021
 
В ЦИК прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Член ЦИК Борисов: при отказе БДИПЧ наблюдать за выборами их комментарии можно считать вмешательством

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При окончательном отказе БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в РФ, все их заявления и комментарии по поводу избирательного процесса в стране будут незаконными и фактически являться вмешательством в российские выборы, заявил член ЦИК Игорь Борисов, подчеркнув, что приглашение БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Госдуму никто не отзывал.
Ранее ОБСЕ проинформировала, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
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В МИД оценили последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
"Чем более открыто и гласно работает ЦИК и избирательная система в целом, тем сильнее и безапелляционнее оказывается давление на избирательную систему и предпринимаются попытки подорвать доверие к предварительным процедурам. К сожалению, к этому процессу, как мы видим, подключились и некоторые международные организации", - сказал Борисов на совещании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Он напомнил о "высоком уровне политизированности в деятельности БДИПЧ и двойных стандартах в подходах к наблюдению".
"Так, за период деятельности БДИПЧ в 16 государствах СНГ и Балкан, то есть государства, расположенные к востоку от Вены, в общей сложности было направлено в общей сложности 94% от общего числа наблюдателей", - пояснил Борисов.
Борисов привел данные, что в остальные 41 государство-участник БДИПЧ ОБСЕ направило всего лишь 6% от всех наблюдателей.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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В Совфеде заявили, что ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России
"Отказ от наблюдения в России БДИПЧ ОБСЕ, как отметила председатель ЦИК, никак не повлияет на легитимность выборов, которую определяет избиратель. К сожалению, как раз на последних БДИПЧ ОБСЕ и пытается организовать давление, которое мы сегодня видим", - полагает член ЦИК.
Он предостерег "партнеров по европейским международным организациям, которые сегодня делают громкие заявления".
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США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
"Все заявления, комментарии представителей БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ, которые сегодня отказались официально аккредитоваться на наших выборах, и связанные с комментариями или оценками текущей избирательной кампании, выводами и предложениями, ретрансляцией непроверенной или недостоверной информации о выборах, о партиях или кандидатах в период избирательной кампании в РФ, являются незаконными. Отказавшись от аккредитации, все их комментарии относительно текущей избирательной кампании являются незаконными и фактически являются вмешательством в российские выборы", - пояснил Борисов.
ЦИК открыт для всех международных иностранных наблюдателей и приглашает их к наблюдению, напомнил Борисов.
"Приглашение БДИПЧ ОБСЕ не отзывалось. Но наблюдение, как того требуют директивные документы ОБСЕ, должно осуществляться в рамках национального закона и в соответствии с текущей ситуацией, в данном случае мы подразумеваем ситуацию с пандемией COVID-19", - резюмировал он.
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18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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