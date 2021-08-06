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США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России - РИА Новости, 06.08.2021
США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
США выразили сожаление, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму, заявил официальный представитель... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:19
2021-08-06T09:01
в мире
сша
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
обсе
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. США выразили сожаление, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.Он добавил, что Вашингтон уважает решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о том, что в связи с ограничительными мерами по COVID-19 в России "заслуживающее доверия и независимое наблюдения" стало невозможным."Несмотря на то что наблюдатели ОБСЕ не смогут присутствовать, международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Думу как перед выборами, так и в день выборов, чтобы определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов. России не уйти от международного внимания", — заключил Прайс.Россия пригласила европейские организации для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.
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в мире, сша, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, обсе, вашингтон, россия
02:19 06.08.2021 (обновлено: 09:01 06.08.2021)
 
США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России

Представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. США выразили сожаление, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"США сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, помешают Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Парламентской ассамблее ОБСЕ независимо наблюдать за выборами в Думу в сентябре", — отметил Прайс.

Он добавил, что Вашингтон уважает решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о том, что в связи с ограничительными мерами по COVID-19 в России "заслуживающее доверия и независимое наблюдения" стало невозможным.
"Несмотря на то что наблюдатели ОБСЕ не смогут присутствовать, международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Думу как перед выборами, так и в день выборов, чтобы определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов. России не уйти от международного внимания", — заключил Прайс.
Россия пригласила европейские организации для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 19:43
Постпред России оценил отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
 
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