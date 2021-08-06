https://ria.ru/20210806/vybory-1744603163.html
США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России - РИА Новости, 06.08.2021
США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
США выразили сожаление, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму, заявил официальный представитель... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:19
2021-08-06T02:19
2021-08-06T09:01
в мире
сша
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
обсе
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_9f247a012d076de5e92e06466939b48f.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. США выразили сожаление, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.Он добавил, что Вашингтон уважает решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о том, что в связи с ограничительными мерами по COVID-19 в России "заслуживающее доверия и независимое наблюдения" стало невозможным."Несмотря на то что наблюдатели ОБСЕ не смогут присутствовать, международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Думу как перед выборами, так и в день выборов, чтобы определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов. России не уйти от международного внимания", — заключил Прайс.Россия пригласила европейские организации для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.
https://ria.ru/20210805/obse-1744577654.html
сша
вашингтон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_fbb19c23bb488ae0e5b5a8efe4bc5b1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, обсе, вашингтон, россия
02:19 06.08.2021 (обновлено: 09:01 06.08.2021)
США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
Представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России