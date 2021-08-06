https://ria.ru/20210806/vor-1744624093.html

Эксперты назвали самый популярный у воров-форточников российский регион

Эксперты назвали самый популярный у воров-форточников российский регион - РИА Новости, 06.08.2021

Эксперты назвали самый популярный у воров-форточников российский регион

Чаще всего злоумышленники проникают в жилища через окна в Смоленской области и Краснодарском крае, говорится в отчете компании Delta Системы безопасности,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:00

2021-08-06T10:00

2021-08-06T10:00

краснодарский край

новосибирская область

москва

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Чаще всего злоумышленники проникают в жилища через окна в Смоленской области и Краснодарском крае, говорится в отчете компании Delta Системы безопасности, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Топ-5 регионов по количеству проникновений через окно (% от общего числа проникновений через окно): Смоленская область - 10%, Краснодарский край - 9%, Москва - 6%, Саратовская область - 5%, Курганская область - 5%", - говорится в исследовании.Там уточняется, что отчет составлен по итогам подсчета статистики за январь-июль 2021 года. Так, в среднем за месяц регистрируется более 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, что соответствует уровню прошлого года и на 70% выше показателей 2019 года.Самыми "спокойными" регионами, где проникновений в жилища через окна меньше всего, оказались Нижегородская, Тульская, Свердловская и Новосибирская области и Татарстан."Почти половина (49,5%) всех случаев приходится на коттеджи и дачи. Как правило, нападению подвергаются одиночно стоящие дома. Отсутствие поблизости соседей дает ворам больше шансов остаться безнаказанными", - отмечают в компании.Там добавили, что если в прошлом году каждый десятый случай взлома дачных домов был связан с проникновением через окно, то в 2021-м – уже каждый седьмой."Можно выделить три основных категории воров, предпочитающих этот способ: жители окрестных деревень и сел, "бригады" неквалифицированных, но организованных воров и немногочисленная группа "профессионалов", которые специализируются на дорогих особняках (их двери защищены особенно хорошо)", - заключается в исследовании.

https://realty.ria.ru/20210530/kvartiry-1734772513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/pitstseriya-1595220163.html

краснодарский край

новосибирская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новосибирская область, москва