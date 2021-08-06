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Эксперты назвали самый популярный у воров-форточников российский регион
Эксперты назвали самый популярный у воров-форточников российский регион - РИА Новости, 06.08.2021
Эксперты назвали самый популярный у воров-форточников российский регион
Чаще всего злоумышленники проникают в жилища через окна в Смоленской области и Краснодарском крае, говорится в отчете компании Delta Системы безопасности,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:00
2021-08-06T10:00
краснодарский край
новосибирская область
москва
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Чаще всего злоумышленники проникают в жилища через окна в Смоленской области и Краснодарском крае, говорится в отчете компании Delta Системы безопасности, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Топ-5 регионов по количеству проникновений через окно (% от общего числа проникновений через окно): Смоленская область - 10%, Краснодарский край - 9%, Москва - 6%, Саратовская область - 5%, Курганская область - 5%", - говорится в исследовании.Там уточняется, что отчет составлен по итогам подсчета статистики за январь-июль 2021 года. Так, в среднем за месяц регистрируется более 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, что соответствует уровню прошлого года и на 70% выше показателей 2019 года.Самыми "спокойными" регионами, где проникновений в жилища через окна меньше всего, оказались Нижегородская, Тульская, Свердловская и Новосибирская области и Татарстан."Почти половина (49,5%) всех случаев приходится на коттеджи и дачи. Как правило, нападению подвергаются одиночно стоящие дома. Отсутствие поблизости соседей дает ворам больше шансов остаться безнаказанными", - отмечают в компании.Там добавили, что если в прошлом году каждый десятый случай взлома дачных домов был связан с проникновением через окно, то в 2021-м – уже каждый седьмой."Можно выделить три основных категории воров, предпочитающих этот способ: жители окрестных деревень и сел, "бригады" неквалифицированных, но организованных воров и немногочисленная группа "профессионалов", которые специализируются на дорогих особняках (их двери защищены особенно хорошо)", - заключается в исследовании.
https://realty.ria.ru/20210530/kvartiry-1734772513.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/pitstseriya-1595220163.html
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краснодарский край, новосибирская область, москва
10:00 06.08.2021
 
Эксперты назвали самый популярный у воров-форточников российский регион

Delta: чаще всего воры проникают в жилища через окна в Смоленской области и Краснодарском крае,

© Depositphotos / Elnur_Грабитель
Грабитель - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / Elnur_
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Чаще всего злоумышленники проникают в жилища через окна в Смоленской области и Краснодарском крае, говорится в отчете компании Delta Системы безопасности, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Топ-5 регионов по количеству проникновений через окно (% от общего числа проникновений через окно): Смоленская область - 10%, Краснодарский край - 9%, Москва - 6%, Саратовская область - 5%, Курганская область - 5%", - говорится в исследовании.
Там уточняется, что отчет составлен по итогам подсчета статистики за январь-июль 2021 года. Так, в среднем за месяц регистрируется более 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, что соответствует уровню прошлого года и на 70% выше показателей 2019 года.
Самыми "спокойными" регионами, где проникновений в жилища через окна меньше всего, оказались Нижегородская, Тульская, Свердловская и Новосибирская области и Татарстан.
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"Почти половина (49,5%) всех случаев приходится на коттеджи и дачи. Как правило, нападению подвергаются одиночно стоящие дома. Отсутствие поблизости соседей дает ворам больше шансов остаться безнаказанными", - отмечают в компании.
Там добавили, что если в прошлом году каждый десятый случай взлома дачных домов был связан с проникновением через окно, то в 2021-м – уже каждый седьмой.
"Можно выделить три основных категории воров, предпочитающих этот способ: жители окрестных деревень и сел, "бригады" неквалифицированных, но организованных воров и немногочисленная группа "профессионалов", которые специализируются на дорогих особняках (их двери защищены особенно хорошо)", - заключается в исследовании.
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