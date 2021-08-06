https://ria.ru/20210806/vich-1744747945.html

ВОЗ призвала включить больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации

ВОЗ призвала включить больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации - РИА Новости, 06.08.2021

ВОЗ призвала включить больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации

Люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации против коронавируса, заявила директор Глобальной программы по ВИЧ гепатиту Всемирной... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:22

2021-08-06T18:22

2021-08-06T18:22

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ЖЕНЕВА, 6 авг - РИА Новости. Люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации против коронавируса, заявила директор Глобальной программы по ВИЧ гепатиту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мег Доэрти.По ее словам, ВИЧ-положительные пациенты должны быть срочно включены в приоритетные группы вакцинации наряду с людьми пожилого возраста, лицами с сопутствующими заболеваниями и медработниками.Доэрти также заявила, что существующие на рынке вакцины от коронавируса могут использоваться для ВИЧ-положительных пациентов. При этом представитель ВОЗ отметила, что пока нет данных о том, нуждаются ли люди со сниженным иммунитетом или с иммуносупрессией в бустерных дозах вакцины.

https://ria.ru/20210720/vich-1741958154.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вич, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19