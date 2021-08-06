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ВОЗ призвала включить больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации
ВОЗ призвала включить больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации - РИА Новости, 06.08.2021
ВОЗ призвала включить больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации
Люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации против коронавируса, заявила директор Глобальной программы по ВИЧ гепатиту Всемирной... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:22
2021-08-06T18:22
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коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 6 авг - РИА Новости. Люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации против коронавируса, заявила директор Глобальной программы по ВИЧ гепатиту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мег Доэрти.По ее словам, ВИЧ-положительные пациенты должны быть срочно включены в приоритетные группы вакцинации наряду с людьми пожилого возраста, лицами с сопутствующими заболеваниями и медработниками.Доэрти также заявила, что существующие на рынке вакцины от коронавируса могут использоваться для ВИЧ-положительных пациентов. При этом представитель ВОЗ отметила, что пока нет данных о том, нуждаются ли люди со сниженным иммунитетом или с иммуносупрессией в бустерных дозах вакцины.
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в мире, вич, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
18:22 06.08.2021
 
ВОЗ призвала включить больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации

Директор программы ВОЗ Доэрти: больные ВИЧ должны иметь приоритет для вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 6 авг - РИА Новости. Люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации против коронавируса, заявила директор Глобальной программы по ВИЧ гепатиту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мег Доэрти.
"Учитывая, что у людей, живущих с ВИЧ, риск смерти повышается на 30%, если они госпитализированы (с диагнозом коронавирус - ред.), и мы знаем, что вакцинация против COVID защищает людей как от тяжелых заболеваний, так и от госпитализации и смерти, ...люди, живущие с ВИЧ, должны иметь приоритет для вакцинации против COVID", - сказала Доэрти в онлайн-программе ВОЗ "Наука за 5 минут".
По ее словам, ВИЧ-положительные пациенты должны быть срочно включены в приоритетные группы вакцинации наряду с людьми пожилого возраста, лицами с сопутствующими заболеваниями и медработниками.
Доэрти также заявила, что существующие на рынке вакцины от коронавируса могут использоваться для ВИЧ-положительных пациентов. При этом представитель ВОЗ отметила, что пока нет данных о том, нуждаются ли люди со сниженным иммунитетом или с иммуносупрессией в бустерных дозах вакцины.
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