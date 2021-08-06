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ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую студентов из Узбекистана
ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую студентов из Узбекистана - РИА Новости, 06.08.2021
ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую студентов из Узбекистана
ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую из студентов из Узбекистана. Отбор проходил в Ташкенте, сообщил журналистам ректор вуза Владимир Малышев. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:12
2021-08-06T14:12
2021-08-06T14:34
культура
ташкент
вгик
владимир малышев
новости культуры
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую из студентов из Узбекистана. Отбор проходил в Ташкенте, сообщил журналистам ректор вуза Владимир Малышев.Ректор добавил, что самыми популярными направлениями у абитуриентов по-прежнему остаются актерское и режиссерское. "Актерский – мы более 2,5 тысяч посмотрели, это по 120 человек на место. На режиссуру – порядка 60-80 человек на место", — прокомментировал Владимир Малышев. По его словам, в этому году набор не меньше, чем в предыдущем. "Мы взяли студентов более чем из 50 регионов, из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья", — подчеркнул он.
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ташкент, вгик, владимир малышев, новости культуры
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую из студентов из Узбекистана. Отбор проходил в Ташкенте, сообщил журналистам ректор вуза Владимир Малышев.
"Первый раз мы набрали актерскую узбекскую мастерскую. Прямо там в Ташкенте отбирали. <...> 1 сентября к нам приедут, будут заниматься, но по договору они потом уедут к себе и будут уже там работать и творить", — рассказал Малышев.
Ректор добавил, что самыми популярными направлениями у абитуриентов по-прежнему остаются актерское и режиссерское.
"Актерский – мы более 2,5 тысяч посмотрели, это по 120 человек на место. На режиссуру – порядка 60-80 человек на место", — прокомментировал Владимир Малышев.
По его словам, в этому году набор не меньше, чем в предыдущем. "Мы взяли студентов более чем из 50 регионов, из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья", — подчеркнул он.