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ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую студентов из Узбекистана

ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую студентов из Узбекистана - РИА Новости, 06.08.2021

ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую студентов из Узбекистана

ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую из студентов из Узбекистана. Отбор проходил в Ташкенте, сообщил журналистам ректор вуза Владимир Малышев. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:12

2021-08-06T14:12

2021-08-06T14:34

культура

ташкент

вгик

владимир малышев

новости культуры

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ВГИК впервые набрал актерскую мастерскую из студентов из Узбекистана. Отбор проходил в Ташкенте, сообщил журналистам ректор вуза Владимир Малышев.Ректор добавил, что самыми популярными направлениями у абитуриентов по-прежнему остаются актерское и режиссерское. "Актерский – мы более 2,5 тысяч посмотрели, это по 120 человек на место. На режиссуру – порядка 60-80 человек на место", — прокомментировал Владимир Малышев. По его словам, в этому году набор не меньше, чем в предыдущем. "Мы взяли студентов более чем из 50 регионов, из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20210723/mishustin-1742489800.html

ташкент

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ташкент, вгик, владимир малышев, новости культуры