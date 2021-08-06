Минобороны и "Вертолеты России" создадут морскую версию вертолета Ка-52М
Холдинг "Вертолеты России" и Минобороны договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетитель фотографирует кабину российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") заключил контракт с Минобороны на "оморячивание" вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"В этом году у нас заключён контракт на продолжение опытно-конструкторских работ (ОКР) по "оморячиванию" Ка-52М, эта работа идёт, и она должна завершиться в 2023 году. Мы сейчас находимся в диалоге с авиацией флота с точки зрения того, как морская версия будет унифицирована с сухопутной", - сказал Богинский.
Он напомнил, что в рамках предыдущего ОКРа на вертолет Ка-52 "Вертолеты России" построили четыре образца, вертолеты совершали посадку на палубу кораблей ВМФ России.
"Теперь наша задача - унифицировать с сухопутной версией условную машину Ка-52КМ и провести ее испытания в привязке к носителям", - сказал Богинский.
Вертолеты типа Ка-52 планируются в первую очередь для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК, вертолетоносцах) проекта 23900, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе имени Бутома (бывший "Залив") в Керчи.