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Новое оружие России
https://ria.ru/20210806/vertolet-1744633690.html
Минобороны и "Вертолеты России" создадут морскую версию вертолета Ка-52М
Минобороны и "Вертолеты России" создадут морскую версию вертолета Ка-52М - РИА Новости, 06.08.2021
Минобороны и "Вертолеты России" создадут морскую версию вертолета Ка-52М
Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") заключил контракт с Минобороны на "оморячивание" вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:54
2021-08-06T10:54
новое оружие россии
безопасность
вмф рф
ростех
ка-52 "аллигатор"
вертолеты россии
керчь
андрей богинский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") заключил контракт с Минобороны на "оморячивание" вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Андрей Богинский.Он напомнил, что в рамках предыдущего ОКРа на вертолет Ка-52 "Вертолеты России" построили четыре образца, вертолеты совершали посадку на палубу кораблей ВМФ России."Теперь наша задача - унифицировать с сухопутной версией условную машину Ка-52КМ и провести ее испытания в привязке к носителям", - сказал Богинский.Вертолеты типа Ка-52 планируются в первую очередь для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК, вертолетоносцах) проекта 23900, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе имени Бутома (бывший "Залив") в Керчи.
https://ria.ru/20210722/ka-52m-1742306183.html
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безопасность, вмф рф, ростех, ка-52 "аллигатор", вертолеты россии, керчь, андрей богинский
10:54 06.08.2021
 
Минобороны и "Вертолеты России" создадут морскую версию вертолета Ка-52М

Холдинг "Вертолеты России" и Минобороны договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетитель фотографирует кабину российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Посетитель фотографирует кабину российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") заключил контракт с Минобороны на "оморячивание" вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"В этом году у нас заключён контракт на продолжение опытно-конструкторских работ (ОКР) по "оморячиванию" Ка-52М, эта работа идёт, и она должна завершиться в 2023 году. Мы сейчас находимся в диалоге с авиацией флота с точки зрения того, как морская версия будет унифицирована с сухопутной", - сказал Богинский.
Он напомнил, что в рамках предыдущего ОКРа на вертолет Ка-52 "Вертолеты России" построили четыре образца, вертолеты совершали посадку на палубу кораблей ВМФ России.
"Теперь наша задача - унифицировать с сухопутной версией условную машину Ка-52КМ и провести ее испытания в привязке к носителям", - сказал Богинский.
Вертолеты типа Ка-52 планируются в первую очередь для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК, вертолетоносцах) проекта 23900, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе имени Бутома (бывший "Залив") в Керчи.
Посетитель фотографирует кабину российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 03:41Новое оружие России
Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
 
Новое оружие РоссииБезопасностьВМФ РФРостехКа-52 "Аллигатор"Вертолеты РоссииКерчьАндрей Богинский
 
 
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