https://ria.ru/20210806/vertolet-1744633690.html

Минобороны и "Вертолеты России" создадут морскую версию вертолета Ка-52М

Минобороны и "Вертолеты России" создадут морскую версию вертолета Ка-52М - РИА Новости, 06.08.2021

Минобороны и "Вертолеты России" создадут морскую версию вертолета Ка-52М

Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") заключил контракт с Минобороны на "оморячивание" вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:54

2021-08-06T10:54

2021-08-06T10:54

новое оружие россии

безопасность

вмф рф

ростех

ка-52 "аллигатор"

вертолеты россии

керчь

андрей богинский

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") заключил контракт с Минобороны на "оморячивание" вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Андрей Богинский.Он напомнил, что в рамках предыдущего ОКРа на вертолет Ка-52 "Вертолеты России" построили четыре образца, вертолеты совершали посадку на палубу кораблей ВМФ России."Теперь наша задача - унифицировать с сухопутной версией условную машину Ка-52КМ и провести ее испытания в привязке к носителям", - сказал Богинский.Вертолеты типа Ка-52 планируются в первую очередь для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК, вертолетоносцах) проекта 23900, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе имени Бутома (бывший "Залив") в Керчи.

https://ria.ru/20210722/ka-52m-1742306183.html

керчь

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2021

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безопасность, вмф рф, ростех, ка-52 "аллигатор", вертолеты россии, керчь, андрей богинский