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В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути - РИА Новости, 06.08.2021
В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
Камень весом в 16 тонн скатился на железнодорожные пути в Ванинском районе Хабаровского края из-за аномальных осадков, которыми подмыло склон, сообщается на... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:17
2021-08-06T15:17
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
ванинский район
ванино (порт)
дальневосточная железная дорога
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Камень весом в 16 тонн скатился на железнодорожные пути в Ванинском районе Хабаровского края из-за аномальных осадков, которыми подмыло склон, сообщается на странице Дальневосточной железной дороги в Instagram.Как сообщается, камень преградил путь на перегоне Чепсары - Усть-Орочи. Машинист поезда, следовавшего из Ванино в Комсомольск-на-Амуре через горы Сихотэ-Алиня, остановил состав и сообщил об уведенном диспетчеру."Булыжник выкатился на рельсы с горного склона, который подмыло аномальными осадками. А для того, чтобы убрать камушек, прислали кран восстановительного поезда. Оказалось, что вес "метеорита" почти 16 тонн!", - говорится в сообщении.Как отмечается, железнодорожники оперативно освободили пути от препятствия и возобновили движение, а соответствующий скальный участок обследован и взят на контроль."А уникальный экспонат теперь красуется в полосе отвода, его можно увидеть из окна поезда", - отмечается в сообщении.
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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РИА Новости
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, ванинский район, ванино (порт), дальневосточная железная дорога
15:17 06.08.2021
 
В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути

ДВЖД: валун весом в 16 тонн скатился на железодорожные пути в Ванинском районе Хабаровского края

© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Pixabay / NickyPe
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Камень весом в 16 тонн скатился на железнодорожные пути в Ванинском районе Хабаровского края из-за аномальных осадков, которыми подмыло склон, сообщается на странице Дальневосточной железной дороги в Instagram.
Как сообщается, камень преградил путь на перегоне Чепсары - Усть-Орочи. Машинист поезда, следовавшего из Ванино в Комсомольск-на-Амуре через горы Сихотэ-Алиня, остановил состав и сообщил об уведенном диспетчеру.
"Булыжник выкатился на рельсы с горного склона, который подмыло аномальными осадками. А для того, чтобы убрать камушек, прислали кран восстановительного поезда. Оказалось, что вес "метеорита" почти 16 тонн!", - говорится в сообщении.
Как отмечается, железнодорожники оперативно освободили пути от препятствия и возобновили движение, а соответствующий скальный участок обследован и взят на контроль.
"А уникальный экспонат теперь красуется в полосе отвода, его можно увидеть из окна поезда", - отмечается в сообщении.
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреВанинский районВанино (порт)Дальневосточная железная дорога
 
 
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