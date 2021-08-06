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В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути

В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути - РИА Новости, 06.08.2021

В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути

Камень весом в 16 тонн скатился на железнодорожные пути в Ванинском районе Хабаровского края из-за аномальных осадков, которыми подмыло склон, сообщается на... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:17

2021-08-06T15:17

2021-08-06T15:17

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

ванинский район

ванино (порт)

дальневосточная железная дорога

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Камень весом в 16 тонн скатился на железнодорожные пути в Ванинском районе Хабаровского края из-за аномальных осадков, которыми подмыло склон, сообщается на странице Дальневосточной железной дороги в Instagram.Как сообщается, камень преградил путь на перегоне Чепсары - Усть-Орочи. Машинист поезда, следовавшего из Ванино в Комсомольск-на-Амуре через горы Сихотэ-Алиня, остановил состав и сообщил об уведенном диспетчеру."Булыжник выкатился на рельсы с горного склона, который подмыло аномальными осадками. А для того, чтобы убрать камушек, прислали кран восстановительного поезда. Оказалось, что вес "метеорита" почти 16 тонн!", - говорится в сообщении.Как отмечается, железнодорожники оперативно освободили пути от препятствия и возобновили движение, а соответствующий скальный участок обследован и взят на контроль."А уникальный экспонат теперь красуется в полосе отвода, его можно увидеть из окна поезда", - отмечается в сообщении.

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

ванинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, ванинский район, ванино (порт), дальневосточная железная дорога