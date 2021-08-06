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В Минздраве рассказали о запасе вакцин от коронавируса в регионах
В Минздраве рассказали о запасе вакцин от коронавируса в регионах - РИА Новости, 06.08.2021
В Минздраве рассказали о запасе вакцин от коронавируса в регионах
Во всех регионах России есть запас вакцин от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:46
2021-08-06T16:46
2021-08-06T17:21
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Во всех регионах России есть запас вакцин от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас сейчас во всех регионах есть вакцина, во всех регионах есть запас", - сказал Фисенко, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что во всех регионах темпы вакцинации разные, каждую неделю правительство РФ рассматривает ситуацию по темпам вакцинации и достаточности препаратов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:46 06.08.2021 (обновлено: 17:21 06.08.2021)
В Минздраве рассказали о запасе вакцин от коронавируса в регионах
Замглавы Минздрава Фисенко: запас вакцин от коронавируса есть во всех регионах
СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг - РИА Новости.
Во всех регионах России есть запас вакцин от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко
.
"У нас сейчас во всех регионах есть вакцина, во всех регионах есть запас", - сказал Фисенко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что во всех регионах темпы вакцинации разные, каждую неделю правительство РФ рассматривает ситуацию по темпам вакцинации и достаточности препаратов.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".