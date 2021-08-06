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В Минздраве рассказали о запасе вакцин от коронавируса в регионах

В Минздраве рассказали о запасе вакцин от коронавируса в регионах - РИА Новости, 06.08.2021

В Минздраве рассказали о запасе вакцин от коронавируса в регионах

Во всех регионах России есть запас вакцин от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:46

2021-08-06T16:46

2021-08-06T17:21

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Во всех регионах России есть запас вакцин от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас сейчас во всех регионах есть вакцина, во всех регионах есть запас", - сказал Фисенко, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что во всех регионах темпы вакцинации разные, каждую неделю правительство РФ рассматривает ситуацию по темпам вакцинации и достаточности препаратов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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