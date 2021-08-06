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Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны
Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны - РИА Новости, 06.08.2021
Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны
Украинским властям следует "найти разум и терпение" и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T22:41
2021-08-06T23:50
политика
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украина
донбасс
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинским властям следует "найти разум и терпение" и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии Влащенко."Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя", — сказал он, добавив, что страна может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой.По мнению политика, Украина, Белоруссия и Россия имеют "ментальные" различия, а поэтому не могут жить в одном государстве. При этом три страны должны жить "в абсолютной дружбе и спокойствии", добавил Шевченко.Ранее Владимир Путин написал статью, в которой отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Также глава государства подчеркнул, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Он напомнил, что киевские власти официально называют Россию "страной-агрессором", но при этом она входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.
https://ria.ru/20210806/ukraina-1744691686.html
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политика, в мире, украина, донбасс, россия
22:41 06.08.2021 (обновлено: 23:50 06.08.2021)
 
Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны

Депутат Рады Шевченко: Украине нужно решить вопрос по Донбассу, чтобы избежать распада

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинским властям следует "найти разум и терпение" и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии Влащенко.
"Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя", — сказал он, добавив, что страна может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой.
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По мнению политика, Украина, Белоруссия и Россия имеют "ментальные" различия, а поэтому не могут жить в одном государстве. При этом три страны должны жить "в абсолютной дружбе и спокойствии", добавил Шевченко.
Ранее Владимир Путин написал статью, в которой отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Также глава государства подчеркнул, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Он напомнил, что киевские власти официально называют Россию "страной-агрессором", но при этом она входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.
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