https://ria.ru/20210806/ukraina-1744779112.html

Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны

Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны - РИА Новости, 06.08.2021

Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны

Украинским властям следует "найти разум и терпение" и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T22:41

2021-08-06T22:41

2021-08-06T23:50

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинским властям следует "найти разум и терпение" и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии Влащенко."Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя", — сказал он, добавив, что страна может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой.По мнению политика, Украина, Белоруссия и Россия имеют "ментальные" различия, а поэтому не могут жить в одном государстве. При этом три страны должны жить "в абсолютной дружбе и спокойствии", добавил Шевченко.Ранее Владимир Путин написал статью, в которой отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Также глава государства подчеркнул, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Он напомнил, что киевские власти официально называют Россию "страной-агрессором", но при этом она входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.

https://ria.ru/20210806/ukraina-1744691686.html

https://ria.ru/20210805/raspad-1744429643.html

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политика, в мире, украина, донбасс, россия