https://ria.ru/20210806/ukraina-1744779112.html
Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны
Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны - РИА Новости, 06.08.2021
Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны
Украинским властям следует "найти разум и терпение" и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T22:41
2021-08-06T22:41
2021-08-06T23:50
политика
в мире
украина
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4d9ad05321e403b7e1107dea4366925b.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинским властям следует "найти разум и терпение" и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии Влащенко."Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя", — сказал он, добавив, что страна может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой.По мнению политика, Украина, Белоруссия и Россия имеют "ментальные" различия, а поэтому не могут жить в одном государстве. При этом три страны должны жить "в абсолютной дружбе и спокойствии", добавил Шевченко.Ранее Владимир Путин написал статью, в которой отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Также глава государства подчеркнул, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Он напомнил, что киевские власти официально называют Россию "страной-агрессором", но при этом она входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.
https://ria.ru/20210806/ukraina-1744691686.html
https://ria.ru/20210805/raspad-1744429643.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_da0aeec20a8a6fa25d8ba98f2bc399ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, украина, донбасс, россия
22:41 06.08.2021 (обновлено: 23:50 06.08.2021)
Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны
Депутат Рады Шевченко: Украине нужно решить вопрос по Донбассу, чтобы избежать распада