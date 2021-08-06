https://ria.ru/20210806/ukraina-1744691686.html

"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса

"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса - РИА Новости, 06.08.2021

"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса

Призыв Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть Украину — очень плохой сигнал, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:58

2021-08-06T14:58

2021-08-06T15:19

в мире

украина

юрий бойко

донецкая народная республика

донбасс

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть Украину — очень плохой сигнал, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "НАШ".Так он прокомментировал слова Зеленского, который предложил тем жителям неподконтрольных Киеву территорий, кто считает себя русскими, готовиться к переезду в Россию.Бойко раскритиковал это заявление, напомнив, что возвращение территорий в состав Украины было предвыборным обещанием нынешнего президента."Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем — тогда это позиция государственника", — сказал политик.В интервью телеканалу "Дом" Зеленский заявил, в частности, что Донбасс никогда не будет русской территорией, а тем, кто считает себя русским, любит Россию, но остается жить там, посоветовал уезжать "во имя детей и внуков".В самопровозглашенной Донецкой народной республике на это ответили, что президент Украины не понимает истинных причин конфликта, который начался не из-за "любви к России", а из-за нежелания Киева услышать мнение местных жителей.

https://ria.ru/20210805/raspad-1744429643.html

https://ria.ru/20210805/donbass-1744519839.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

россия

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в мире, украина, юрий бойко, донецкая народная республика, донбасс, россия