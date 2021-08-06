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На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной - РИА Новости, 06.08.2021
На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев высказался в эфире телеканала "НАШ" о роли США в управлении Украиной. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T04:34
2021-08-06T10:36
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
мвф
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев высказался в эфире телеканала "НАШ" о роли США в управлении Украиной.По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах страны.Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он.Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят "глупо и смешно", поскольку украинские политики находятся "в жестких тисках".Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров будет проходить "на повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, мвф, верховная рада украины, северный поток — 2, евгений мураев, киев
04:34 06.08.2021 (обновлено: 10:36 06.08.2021)
 
На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной

Экс-депутат Верховной рады Мураев рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев высказался в эфире телеканала "НАШ" о роли США в управлении Украиной.
По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах страны.

"У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — Прим. ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они, по сути, управляют нашей страной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют наши институты власти", — высказался Мураев.

Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он.
"Пенсии будут по четыре доллара. <…> Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров", — уточнил политик.
Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят "глупо и смешно", поскольку украинские политики находятся "в жестких тисках".
Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров будет проходить "на повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".
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В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ЗеленскийМВФВерховная Рада УкраиныСеверный поток — 2Евгений МураевКиев
 
 
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