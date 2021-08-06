https://ria.ru/20210806/ukraina-1744605690.html

На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной

На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной - РИА Новости, 06.08.2021

На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев высказался в эфире телеканала "НАШ" о роли США в управлении Украиной. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T04:34

2021-08-06T04:34

2021-08-06T10:36

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сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

мвф

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев высказался в эфире телеканала "НАШ" о роли США в управлении Украиной.По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах страны.Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он.Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят "глупо и смешно", поскольку украинские политики находятся "в жестких тисках".Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров будет проходить "на повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".

https://ria.ru/20210804/ukraina-1744386919.html

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сша

вашингтон (город)

киев

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, мвф, верховная рада украины, северный поток — 2, евгений мураев, киев