04:34 06.08.2021 (обновлено: 10:36 06.08.2021)
На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
Экс-депутат Верховной рады Мураев рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев высказался в эфире телеканала "НАШ" о роли США в управлении Украиной.
По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах страны.
"У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — Прим. ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они, по сути, управляют нашей страной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют наши институты власти", — высказался Мураев.
"Пенсии будут по четыре доллара. <…> Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров", — уточнил политик.
Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят "глупо и смешно", поскольку украинские политики находятся "в жестких тисках".
Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров будет проходить "на повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".