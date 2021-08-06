https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744692634.html

Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок

Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок - РИА Новости, 06.08.2021

Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок

Житель Энгельса, с жестокостью убивший шестилетнего пасынка своего приятеля, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:57

2021-08-06T14:57

2021-08-06T14:57

происшествия

энгельс

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Житель Энгельса, с жестокостью убивший шестилетнего пасынка своего приятеля, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее следствие сообщало, что днем 20 ноября 47-летний обвиняемый в частном доме по улице Рабочих Маёвок в Энгельсе присматривал за мальчиком, пока его отчим отлучился по делам, а мать находилась в лечебном учреждении. По данным СК, под воздействием алкоголя он схватил нож и зарезал ребенка. Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах региона, мальчик был обезглавлен. Мужчина был взят под стражу, вину он признал."Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю города Энгельса. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего)... Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в релизе.По данным следствия, мужчина нанес ребенку пять ударов по голове, после чего, схватив нож, не менее двух раз ударил им в область шеи. Мальчик скончался на месте. Осознавая, что ребенок умер, обвиняемый нанес еще шесть ранений в область груди и спины.

https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744455853.html

энгельс

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, энгельс, следственный комитет россии (ск рф), россия