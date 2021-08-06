https://ria.ru/20210806/trutnev-1744778414.html

Умер "отец" российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев

Умер "отец" российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев - РИА Новости, 07.08.2021

Умер "отец" российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев

На 94-м году жизни умер выдающийся ученый, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-06T22:28

2021-08-06T22:28

2021-08-07T00:43

космос - риа наука

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На 94-м году жизни умер выдающийся ученый, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".Он уточнил, что Трутнев скончался в Сарове. До последних дней жизни академик работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра — научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).По словам собеседника, академика похоронят в этом же городе.Деятельность академика ТрутневаТрутнев в 1950-х-1960-х годах внес решающий вклад в разработку отечественного ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США. Те его идеи легли в основу разработки последующих ядерных зарядов СССР и России.В первой половине 1950-х годов Трутнев нашел путь к практической реализации идеи конструирования полноценных термоядерных зарядов, основанных на принципе так называемой радиационной имплозии. Как писал сам ученый, ему удалось "предложить способ концентрации энергии рентгеновского излучения в материальном давлении, позволявший эффективно осуществлять радиационную имплозию". На основе нового принципа разработали термоядерный заряд РДС-37. Его успешное испытание прошло 22 ноября 1955 года. Итоговая мощность при взрыве составила 1,6 мегатонны. Это был прорыв.У Трутнева тогда была готова идея более совершенного, более компактного и при этом более мощного заряда, который вошел в историю под индексом 49.По его словам, "особенность нового заряда состояла в том, что при использовании основных принципов РДС-37 в нем удалось существенно уменьшить габаритные параметры за счет нового смелого решения". Именно изделие 49, впервые успешно испытанное на Новой Земле 23 февраля 1958 года, было передано на вооружение и стало основой для создания современного ядерного оружия России. За эту работу Трутнев был удостоен Ленинской премии. Как считают специалисты, пока у России есть ядерное оружие, принцип устройства изделия 49 будет относиться к сведениям, составляющим государственную тайну.Американцы на рубеже 1960-х годов активно проводили испытания своих мощных термоядерных зарядов на фоне возрастающей международной напряженности. Чтобы в какой-то мере компенсировать пока еще сохранявшееся тогда отставание СССР от США в объеме термоядерного арсенала, по идее Трутнева в 1961 году поставили задачу создания сверхбомбы мощностью до 100 мегатонн.Эта работа прошла очень быстро — до октября 1961 года. Испытание самой мощной в истории водородной бомбы, получившей официальный индекс АН602, а в обиходе названной "Царь-бомбой" и "Кузькиной матерью", успешно прошло на Новой Земле 30 октября 1961 года. В целях безопасности и здесь использовался заряд половинной мощности. Энерговыделение при взрыве составило 58 мегатонн. Взрывная волна трижды обогнула Землю.Военного применения такая бомба не имела — ее нельзя было поставить на межконтинентальные ракеты, да и для самолетов-бомбардировщиков она не годилась. Но то испытание имело колоссальный политический результат: стало ясно, что СССР может создавать термоядерные заряды любой мощности. И именно тогда США прекратили гонку за все большей мощностью своих водородных бомб. Тем самым стал очевиден баланс взаимного сдерживания, по существу, до сих пор обеспечивающего мир. А Трутнев в 1962 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.По инициативе Трутнева и при его личном участии появилось направление создания промышленных зарядов мирного назначения, имевших народно-хозяйственное значение. Особенностью этих зарядов было то, что они практически не загрязняли окружающую среду, выход радиоактивных "осколков" при их взрывах был крайне мал. Некоторые из этих зарядов были использованы на практике — например, в 1960-х годах для создания в Казахстане искусственного озера Чаган объемом 20 миллионов кубометров. Примечательно, что сам Трутнев потом искупался в этом озере — и без вреда для здоровья.Академик Юрий Трутнев был награжден многочисленными орденами и медалями. Он стал первым сотрудником ядерного оружейного комплекса России — полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"