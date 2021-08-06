https://ria.ru/20210806/tramp-1744738685.html
Бывший функционер штаба Трампа пообещал новые протесты у Капитолия
Бывший функционер штаба Трампа пообещал новые протесты у Капитолия - РИА Новости, 06.08.2021
Бывший функционер штаба Трампа пообещал новые протесты у Капитолия
Бывший сотрудник предвыборного штаба Дональда Трампа Мэтт Брейнард пообещал новые протесты у Капитолия 18 сентября. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:47
2021-08-06T17:47
2021-08-06T18:28
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Бывший сотрудник предвыборного штаба Дональда Трампа Мэтт Брейнард пообещал новые протесты у Капитолия 18 сентября.В интернете появился сайт сторонников Трампа "Америка, смотри вперед", на котором можно подписаться на новости по планируемому митингу.Шестого января толпа сторонников Трампа, который тогда еще занимал пост президента, взяла штурмом здание конгресса и помешала процедуре утверждению итогов выборов, на которых победил Джо Байден. Несколько человек погибли, сотням предъявили уголовные обвинения. Палата представителей вынесла Трампу импичмент за предполагаемое подстрекательство к мятежу. Сенат оправдал главу государства благодаря голосам его однопартийцев-республиканцев.
https://ria.ru/20210803/kapitoliy-1744089538.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий, стивен бэннон
17:47 06.08.2021 (обновлено: 18:28 06.08.2021)
Бывший функционер штаба Трампа пообещал новые протесты у Капитолия
Бывший функционер штаба Трампа Брейнард: новые протесты у Капитолия будут в сентябре