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Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе
Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе - РИА Новости, 06.08.2021
Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе
Военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учений на афганской границе провели совместную операцию по освобождению... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:45
2021-08-06T07:45
в мире
безопасность
армия
екатеринбург
узбекистан
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учений на афганской границе провели совместную операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условными террористами, сообщает Центральный военный округ.Совместные учения России и Узбекистана проходят на полигоне "Термез" на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Их цель - отработка отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В учениях участвуют около 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана.
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в мире, безопасность, армия, екатеринбург, узбекистан, афганистан, россия, обострение ситуации в афганистане
07:45 06.08.2021
 
Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе

Российский спецназ уничтожил условных террористов во время учений на узбекско-афганской границе

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСпецназ России
Спецназ России - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Константин Морозов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учений на афганской границе провели совместную операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условными террористами, сообщает Центральный военный округ.
"В ходе практических действий на полигоне "Термез" спецназовцы отработали вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования, их уничтожение и наведение ударов авиации. Из бронетехники были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Совместные учения России и Узбекистана проходят на полигоне "Термез" на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Их цель - отработка отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В учениях участвуют около 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана.
Учения военнослужащих России и Узбекистана на полигоне Термез. Кадр видео
Вчера, 05:19
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
 
В миреБезопасностьАрмияЕкатеринбургУзбекистанАфганистанРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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