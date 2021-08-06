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Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе
Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе - РИА Новости, 06.08.2021
Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе
Военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учений на афганской границе провели совместную операцию по освобождению... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:45
2021-08-06T07:45
2021-08-06T07:45
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обострение ситуации в афганистане
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учений на афганской границе провели совместную операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условными террористами, сообщает Центральный военный округ.Совместные учения России и Узбекистана проходят на полигоне "Термез" на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Их цель - отработка отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В учениях участвуют около 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана.
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в мире, безопасность, армия, екатеринбург, узбекистан, афганистан, россия, обострение ситуации в афганистане
Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе
Российский спецназ уничтожил условных террористов во время учений на узбекско-афганской границе