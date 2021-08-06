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Наука
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Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва - РИА Новости, 06.08.2021
Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
Открытия, сделанные российско-германским космическим телескопом "Спектр-РГ", подтверждают космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T03:33
2021-08-06T06:22
наука
москва
институт космических исследований
космос - риа наука
спектр-рг
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Открытия, сделанные российско-германским космическим телескопом "Спектр-РГ", подтверждают космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, рассказал РИА Новости ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности — точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. Это наиболее признанная учеными и проработанная на текущий момент космологическая модель, которую подкрепляют научные наблюдения.Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Это российский телескоп с германским участием. Цель "Спектра-РГ" — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.
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москва, институт космических исследований, космос - риа наука, спектр-рг, россия
03:33 06.08.2021 (обновлено: 06:22 06.08.2021)
 
Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва

Ученый секретарь ИКИ РАН Андрей Садовский: телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТелескоп "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Телескоп Спектр-РГ перед отправкой на Байконур - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Открытия, сделанные российско-германским космическим телескопом "Спектр-РГ", подтверждают космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, рассказал РИА Новости ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.

"Идет подтверждение модели Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (черной дыры в центре галактики, падение вещества в которую вызывает колоссальный выброс вещества и энергии. — Прим. ред.), то, что она образовывалась на ранних стадиях формирования Вселенной", — рассказал Садовский.

Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности — точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. Это наиболее признанная учеными и проработанная на текущий момент космологическая модель, которую подкрепляют научные наблюдения.
Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Это российский телескоп с германским участием. Цель "Спектра-РГ" — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.
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