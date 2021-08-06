https://ria.ru/20210806/teleskop-1744604601.html

Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва

Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва - РИА Новости, 06.08.2021

Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва

Открытия, сделанные российско-германским космическим телескопом "Спектр-РГ", подтверждают космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T03:33

2021-08-06T03:33

2021-08-06T06:22

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космос - риа наука

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Открытия, сделанные российско-германским космическим телескопом "Спектр-РГ", подтверждают космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, рассказал РИА Новости ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности — точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. Это наиболее признанная учеными и проработанная на текущий момент космологическая модель, которую подкрепляют научные наблюдения.Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Это российский телескоп с германским участием. Цель "Спектра-РГ" — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.

https://ria.ru/20210323/kolybel-1602423577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, институт космических исследований, космос - риа наука, спектр-рг, россия