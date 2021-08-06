https://ria.ru/20210806/teksler-1744763044.html
Губернатор Челябинской области оценил ситуацию с пожарами
Губернатор Челябинской области оценил ситуацию с пожарами - РИА Новости, 06.08.2021
Губернатор Челябинской области оценил ситуацию с пожарами
Ситуация с коронавирусом в Челябинской области стабилизируется, темпы прироста заболеваемости замедляются, доложил губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:41
2021-08-06T19:41
2021-08-06T19:42
челябинская область
владимир путин
здоровье - общество
алексей текслер
россия
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Челябинской области стабилизируется, темпы прироста заболеваемости замедляются, доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину.Путин в пятницу в Магнитогорске провел встречу с Текслером."В настоящий момент у нас ситуация (с коронавирусом - ред.) стабилизируется. Мы видим замедление темпов прироста заболеваемости. По койкам, по количеству пневмоний мы уже стабилизировались и ожидаем уже в ближайшие недели снижения заболеваемости", - сказал Текслер.По его словам, основная задача на сегодняшний день - вакцинация. "Первым компонентом сегодня у нас вакцинировано 716 тысяч человек, или 44,2% подлежащих вакцинации", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html
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челябинская область, владимир путин, здоровье - общество, алексей текслер, россия
19:41 06.08.2021 (обновлено: 19:42 06.08.2021)
Губернатор Челябинской области оценил ситуацию с пожарами
Губернатор Текслер: ситуация с коронавирусом в Челябинской области стабилизируется