https://ria.ru/20210806/teksler-1744763044.html

Губернатор Челябинской области оценил ситуацию с пожарами

Губернатор Челябинской области оценил ситуацию с пожарами - РИА Новости, 06.08.2021

Губернатор Челябинской области оценил ситуацию с пожарами

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области стабилизируется, темпы прироста заболеваемости замедляются, доложил губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:41

2021-08-06T19:41

2021-08-06T19:42

челябинская область

владимир путин

здоровье - общество

алексей текслер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744746875_0:147:3074:1876_1920x0_80_0_0_6450012ddcc87e49596de2203b3f8bbc.jpg

МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Челябинской области стабилизируется, темпы прироста заболеваемости замедляются, доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину.Путин в пятницу в Магнитогорске провел встречу с Текслером."В настоящий момент у нас ситуация (с коронавирусом - ред.) стабилизируется. Мы видим замедление темпов прироста заболеваемости. По койкам, по количеству пневмоний мы уже стабилизировались и ожидаем уже в ближайшие недели снижения заболеваемости", - сказал Текслер.По его словам, основная задача на сегодняшний день - вакцинация. "Первым компонентом сегодня у нас вакцинировано 716 тысяч человек, или 44,2% подлежащих вакцинации", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, владимир путин, здоровье - общество, алексей текслер, россия