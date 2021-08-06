https://ria.ru/20210806/tanker-1744768853.html

Тегеран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street

Тегеран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street - РИА Новости, 06.08.2021

Тегеран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street

Иран "категорически" отвергает обвинения в нападении на танкер в Аравийском море и трактует их как попытку Израиля отвлечь внимание от собственных преступлений, РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:28

2021-08-06T20:28

2021-08-06T20:57

в мире

оон

тегеран (город)

израиль

иран

румыния

совет безопасности оон

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg

ООН, 6 авг – РИА Новости. Иран "категорически" отвергает обвинения в нападении на танкер в Аравийском море и трактует их как попытку Израиля отвлечь внимание от собственных преступлений, сказала заместитель иранского представителя при ООН Захра Эршади."Мы категорически отвергаем безосновательные обвинения со стороны Израиля в инциденте с судном Mercer Street", - заявила она журналистам после обсуждения инцидента в СБ ООН.Танкер Mercer Street, принадлежащий израильскому бизнесмену, на прошлой неделе подвергся атаке беспилотника, в результате которого погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии.С обвинениями в адрес Ирана выступили США и Великобритания, однако Эршади сосредоточилась на нападках со стороны Израиля."Это то, что они обычно делают. Такова стандартная практика израильского режима. Его цель – отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений режима и бесчеловечных действий в регионе", - сказала она, обвинив Израиль в многочисленных атаках на гражданские суда, ударах по Сирии и Ливану, а также обладании ядерным оружием.Эршади призвала СБ ООН принять меры к Израилю и предупредила, что Иран воспользуется правом на самооборону, если израильтяне попытаются выполнить свои угрозы и прибегнуть к военной силе в ответ на инцидент с Mercer Street.

https://ria.ru/20210803/tanker-1744165756.html

https://ria.ru/20210803/tanker-1744090787.html

тегеран (город)

израиль

иран

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, тегеран (город), израиль, иран, румыния, совет безопасности оон, цены на нефть