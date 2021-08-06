20:28 06.08.2021 (обновлено: 20:57 06.08.2021)
Тегеран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street
Представитель Ирана в ООН Эршади отверг обвинения в адрес Тегерана в нападении на танкер Mercer Street
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
ООН, 6 авг – РИА Новости. Иран "категорически" отвергает обвинения в нападении на танкер в Аравийском море и трактует их как попытку Израиля отвлечь внимание от собственных преступлений, сказала заместитель иранского представителя при ООН Захра Эршади.
"Мы категорически отвергаем безосновательные обвинения со стороны Израиля в инциденте с судном Mercer Street", - заявила она журналистам после обсуждения инцидента в СБ ООН.
3 августа, 14:45Евросоюз осудил нападение на танкер Mercer Street
Танкер Mercer Street, принадлежащий израильскому бизнесмену, на прошлой неделе подвергся атаке беспилотника, в результате которого погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии.
С обвинениями в адрес Ирана выступили США и Великобритания, однако Эршади сосредоточилась на нападках со стороны Израиля.
"Это то, что они обычно делают. Такова стандартная практика израильского режима. Его цель – отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений режима и бесчеловечных действий в регионе", - сказала она, обвинив Израиль в многочисленных атаках на гражданские суда, ударах по Сирии и Ливану, а также обладании ядерным оружием.
3 августа, 04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
Эршади призвала СБ ООН принять меры к Израилю и предупредила, что Иран воспользуется правом на самооборону, если израильтяне попытаются выполнить свои угрозы и прибегнуть к военной силе в ответ на инцидент с Mercer Street.