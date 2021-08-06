https://ria.ru/20210806/tanker-1744768010.html

Представитель Британии в ООН обвинила в нападении на танкер власти Ирана

Представитель Британии в ООН обвинила в нападении на танкер власти Ирана - РИА Новости, 06.08.2021

Представитель Британии в ООН обвинила в нападении на танкер власти Ирана

Нападение на танкер в Аравийском море было санкционировано властям Ирана, доказательства представлены СБ ООН, сообщила журналистам британский представитель при... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:18

2021-08-06T20:18

2021-08-06T20:47

в мире

иран

оон

совет безопасности оон

ближний восток

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg

ООН, 6 авг – РИА Новости. Нападение на танкер в Аравийском море было санкционировано властям Ирана, доказательства представлены СБ ООН, сообщила журналистам британский представитель при организации Барбара Вудворд."Великобритания знает, что Иран несет ответственность за это нападение. Мы знаем, что оно носило намеренный и целенаправленный характер. Тому, что произошло нет оправдания - санкционированной государством атаке на гражданское судно, мирно шедшее в международных водах", - сказала она после обсуждения инцидента на заседании СБ ООН.Вудворд пояснила, что при атаке на танкер Mercer Street использовался беспилотный летательный аппарат, который производится и применяется только Ираном.При нападении, которое произошло на прошлой неделе, погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии. Танкер принадлежал израильскому предпринимателю.

https://ria.ru/20210803/tanker-1744090787.html

иран

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, оон, совет безопасности оон, ближний восток, цены на нефть