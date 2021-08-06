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Представитель Британии в ООН обвинила в нападении на танкер власти Ирана
Представитель Британии в ООН обвинила в нападении на танкер власти Ирана - РИА Новости, 06.08.2021
Представитель Британии в ООН обвинила в нападении на танкер власти Ирана
Нападение на танкер в Аравийском море было санкционировано властям Ирана, доказательства представлены СБ ООН, сообщила журналистам британский представитель при... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:18
2021-08-06T20:47
в мире
иран
оон
совет безопасности оон
ближний восток
цены на нефть
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Нападение на танкер в Аравийском море было санкционировано властям Ирана, доказательства представлены СБ ООН, сообщила журналистам британский представитель при организации Барбара Вудворд."Великобритания знает, что Иран несет ответственность за это нападение. Мы знаем, что оно носило намеренный и целенаправленный характер. Тому, что произошло нет оправдания - санкционированной государством атаке на гражданское судно, мирно шедшее в международных водах", - сказала она после обсуждения инцидента на заседании СБ ООН.Вудворд пояснила, что при атаке на танкер Mercer Street использовался беспилотный летательный аппарат, который производится и применяется только Ираном.При нападении, которое произошло на прошлой неделе, погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии. Танкер принадлежал израильскому предпринимателю.
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в мире, иран, оон, совет безопасности оон, ближний восток, цены на нефть
20:18 06.08.2021 (обновлено: 20:47 06.08.2021)
 
Представитель Британии в ООН обвинила в нападении на танкер власти Ирана

Представитель Великобритании в ООН Вудворд обвинила власти Ирана в нападении на танкер Mercer Street

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Нападение на танкер в Аравийском море было санкционировано властям Ирана, доказательства представлены СБ ООН, сообщила журналистам британский представитель при организации Барбара Вудворд.
"Великобритания знает, что Иран несет ответственность за это нападение. Мы знаем, что оно носило намеренный и целенаправленный характер. Тому, что произошло нет оправдания - санкционированной государством атаке на гражданское судно, мирно шедшее в международных водах", - сказала она после обсуждения инцидента на заседании СБ ООН.
Канада - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 04:01
Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
Вудворд пояснила, что при атаке на танкер Mercer Street использовался беспилотный летательный аппарат, который производится и применяется только Ираном.
При нападении, которое произошло на прошлой неделе, погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии. Танкер принадлежал израильскому предпринимателю.
 
В миреИранООНСовет Безопасности ООНБлижний ВостокЦены на нефть
 
 
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