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США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане
США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане - РИА Новости, 06.08.2021
США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане
Афганское движение "Талибан"* ждет международная изоляция в случае силового захвата власти в стране, предупредил заместитель представителя США в ООН Джеффри... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:28
2021-08-06T18:28
2021-08-06T18:28
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ООН, 6 авг - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* ждет международная изоляция в случае силового захвата власти в стране, предупредил заместитель представителя США в ООН Джеффри Делорентис.Он призвал талибов остановить наступление на позиции правительственных сил, которое резко активизировалось в преддверии вывода из страны иностранных контингентов.Он призвал талибов немедленно вернуться на путь "всеобъемлющего и устойчивого" политического урегулирования.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия
США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане
Зампред США в ООН Делорентис пригрозил талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане