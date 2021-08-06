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США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане
США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане - РИА Новости, 06.08.2021
США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане
Афганское движение "Талибан"* ждет международная изоляция в случае силового захвата власти в стране, предупредил заместитель представителя США в ООН Джеффри... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:28
2021-08-06T18:28
в мире
сша
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талибан
афганистан
совет безопасности оон
россия
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ООН, 6 авг - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* ждет международная изоляция в случае силового захвата власти в стране, предупредил заместитель представителя США в ООН Джеффри Делорентис.Он призвал талибов остановить наступление на позиции правительственных сил, которое резко активизировалось в преддверии вывода из страны иностранных контингентов.Он призвал талибов немедленно вернуться на путь "всеобъемлющего и устойчивого" политического урегулирования.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210717/afganistan-1741662546.html
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия
18:28 06.08.2021
 
США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане

Зампред США в ООН Делорентис пригрозил талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане

© РИА НовостиТалибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости
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ООН, 6 авг - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* ждет международная изоляция в случае силового захвата власти в стране, предупредил заместитель представителя США в ООН Джеффри Делорентис.
Он призвал талибов остановить наступление на позиции правительственных сил, которое резко активизировалось в преддверии вывода из страны иностранных контингентов.
Сторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 13:44
"Талибан"* призвал создать "независимую исламскую систему"
"Талибан"* должен услышать от международного сообщества, что мы не примем военного захвата власти в Афганистане или возвращения Исламского эмирата талибов. "Талибан"* ждет изоляция и удел международной парии, если они выберут этот путь", - сказал дипломат на заседании СБ ООН.
Он призвал талибов немедленно вернуться на путь "всеобъемлющего и устойчивого" политического урегулирования.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСШАООНТалибанАфганистанСовет Безопасности ООНРоссия
 
 
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