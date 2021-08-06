https://ria.ru/20210806/taliban-1744749388.html

США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане

США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане - РИА Новости, 06.08.2021

США пригрозили талибам изоляцией в случае захвата власти в Афганистане

Афганское движение "Талибан"* ждет международная изоляция в случае силового захвата власти в стране, предупредил заместитель представителя США в ООН Джеффри... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:28

2021-08-06T18:28

2021-08-06T18:28

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ООН, 6 авг - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* ждет международная изоляция в случае силового захвата власти в стране, предупредил заместитель представителя США в ООН Джеффри Делорентис.Он призвал талибов остановить наступление на позиции правительственных сил, которое резко активизировалось в преддверии вывода из страны иностранных контингентов.Он призвал талибов немедленно вернуться на путь "всеобъемлющего и устойчивого" политического урегулирования.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210717/afganistan-1741662546.html

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