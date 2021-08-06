https://ria.ru/20210806/sud-1744652252.html

Мосгорсуд приговорил почти к 25 годам колонии лидера банды из 90-х

Мосгорсуд приговорил почти к 25 годам колонии лидера банды из 90-х - РИА Новости, 06.08.2021

Мосгорсуд приговорил почти к 25 годам колонии лидера банды из 90-х

Мосгорсуд приговорил почти к 25 годам колонии главаря банды, орудовавшей в 90-е годы, за убийство двух человек и незаконный оборот оружия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:07

2021-08-06T12:07

2021-08-06T12:51

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил почти к 25 годам колонии главаря банды, орудовавшей в 90-е годы, за убийство двух человек и незаконный оборот оружия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Согласно вердикту присяжных, Сергей Захаров виновен в организации убийства члена Таганской ОПГ и в устранении бывшего участника собственной банды."По совокупности преступлений Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал пресс-секретарь.Он добавил, что Захаров освобождён от наказания, назначенного по обвинению в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, в связи с истечением срока давности.Кроме того, он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве.Вердиктом присяжных установлено, что в 90-е годы Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником Таганской ОПГ, а затем совершить его убийство. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова по 2,5 тысячи долларов.По этому же вердикту отмечается, что Захаров дал указание убить бывшего члена собственной банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов.По версии обвинения, он привлек своих "подчиненных" к совершению преступления за вознаграждение, передав им огнестрельное оружие и сообщив информацию о месте жительства мужчины. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова 12 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210701/opg-1739503501.html

https://ria.ru/20210430/prigovor-1730720077.html

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происшествия