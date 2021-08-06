https://ria.ru/20210806/stroymaterialy-1744763396.html
Минпромторг отметил снижение темпов роста цен на стройматериалы
Минпромторг отметил снижение темпов роста цен на стройматериалы - РИА Новости, 06.08.2021
Минпромторг отметил снижение темпов роста цен на стройматериалы
Минпромторг РФ отмечает снижение темпов роста цен на стройматериалы в России, указывая при этом, что колебания цен на различные виды строительных материалов... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:43
2021-08-06T19:43
2021-08-06T19:47
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
стройматериалы
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39632/55/396325530_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_c469088a5c8f3afa938e0fa9eb868a1e.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает снижение темпов роста цен на стройматериалы в России, указывая при этом, что колебания цен на различные виды строительных материалов зависят от сезонного фактора, говорится в сообщении пресс-службы министерства."Что касается стройматериалов, то здесь также наблюдается снижение темпов роста цен. Необходимо понимать, что колебания цен на различные виды строительных материалов традиционно зависят от сезонного фактора: так, ценовой пик обычно приходится на середину лета, а сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению стоимости", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. В частности, стоимость строительных материалов в июле увеличилась на 5,14% в месячном выражении после роста на 6,75% в июне. Рост цен на стройматериалы с начала года составил 25,78%, а по сравнению с июлем 2020 года стоимость данных товаров в прошлом месяце выросла на 30,01%.По данным статистического ведомства, обрезные доски за июль подорожали на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 10,5%, металлочерепица - на 7,4%, еврошифер - на 5,6%, рубероид - на 4,9%, красный кирпич - на 3,4%, оконное стекло - на 3,1%.
https://ria.ru/20210804/ovoschi-1744425463.html
https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39632/55/396325530_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_8dffb0d4ca79a6f15c3eaea336e46dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, стройматериалы, цены на нефть, россия
19:43 06.08.2021 (обновлено: 19:47 06.08.2021)
Минпромторг отметил снижение темпов роста цен на стройматериалы
Минпромторг сообщил о снижении темпов роста цен на стройматериалы в России