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https://ria.ru/20210806/stroymaterialy-1744763396.html
Минпромторг отметил снижение темпов роста цен на стройматериалы
Минпромторг отметил снижение темпов роста цен на стройматериалы - РИА Новости, 06.08.2021
Минпромторг отметил снижение темпов роста цен на стройматериалы
Минпромторг РФ отмечает снижение темпов роста цен на стройматериалы в России, указывая при этом, что колебания цен на различные виды строительных материалов... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:43
2021-08-06T19:47
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
стройматериалы
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает снижение темпов роста цен на стройматериалы в России, указывая при этом, что колебания цен на различные виды строительных материалов зависят от сезонного фактора, говорится в сообщении пресс-службы министерства."Что касается стройматериалов, то здесь также наблюдается снижение темпов роста цен. Необходимо понимать, что колебания цен на различные виды строительных материалов традиционно зависят от сезонного фактора: так, ценовой пик обычно приходится на середину лета, а сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению стоимости", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. В частности, стоимость строительных материалов в июле увеличилась на 5,14% в месячном выражении после роста на 6,75% в июне. Рост цен на стройматериалы с начала года составил 25,78%, а по сравнению с июлем 2020 года стоимость данных товаров в прошлом месяце выросла на 30,01%.По данным статистического ведомства, обрезные доски за июль подорожали на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 10,5%, металлочерепица - на 7,4%, еврошифер - на 5,6%, рубероид - на 4,9%, красный кирпич - на 3,4%, оконное стекло - на 3,1%.
https://ria.ru/20210804/ovoschi-1744425463.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, стройматериалы, цены на нефть, россия
19:43 06.08.2021 (обновлено: 19:47 06.08.2021)
 
Минпромторг отметил снижение темпов роста цен на стройматериалы

Минпромторг сообщил о снижении темпов роста цен на стройматериалы в России

© РИА Новостистройматериалы, цемент, деньги, рубли, цены
стройматериалы, цемент, деньги, рубли, цены - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает снижение темпов роста цен на стройматериалы в России, указывая при этом, что колебания цен на различные виды строительных материалов зависят от сезонного фактора, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
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"Что касается стройматериалов, то здесь также наблюдается снижение темпов роста цен. Необходимо понимать, что колебания цен на различные виды строительных материалов традиционно зависят от сезонного фактора: так, ценовой пик обычно приходится на середину лета, а сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению стоимости", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. В частности, стоимость строительных материалов в июле увеличилась на 5,14% в месячном выражении после роста на 6,75% в июне. Рост цен на стройматериалы с начала года составил 25,78%, а по сравнению с июлем 2020 года стоимость данных товаров в прошлом месяце выросла на 30,01%.
По данным статистического ведомства, обрезные доски за июль подорожали на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 10,5%, металлочерепица - на 7,4%, еврошифер - на 5,6%, рубероид - на 4,9%, красный кирпич - на 3,4%, оконное стекло - на 3,1%.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ЦеныСтройматериалыЦены на нефтьРоссия
 
 
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