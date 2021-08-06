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https://ria.ru/20210806/stolitsa-1744685876.html
Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана, сообщил источник
Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2021
Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана, сообщил источник
Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) вошли в город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:27
2021-08-06T14:43
в мире
обострение ситуации в афганистане
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) вошли в город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана у границы с Ираном, сообщил РИА Новости местный источник.По его словам, талибы уже захватили большую часть города. В свою очередь афганский телеканал Tolo News опубликовал в своем аккаунте в Twitter кадры, на которых запечатлено, как в Зарандже вооруженные люди "занимаются разграблением общественного имущества".Через Зарандж проходит дорога, соединяющая его с городом Заболь в иранской провинции Систан и Белуджистан.Ранее указанный телеканал сообщал, что талибы вошли в город Шиберган, административный центр провинции Джаузджан на севере Афганистана. Правительственные силы ведут бои против талибов, на окраине города они уничтожили около 40 боевиков, передавало афганское минобороны.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/spetsnaz-1744613979.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, обострение ситуации в афганистане, талибан, афганистан
14:27 06.08.2021 (обновлено: 14:43 06.08.2021)
 
Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана, сообщил источник

Источник: талибы захватили большую часть столицы юго-западной афганской провинции Нимроз Зарандж

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) вошли в город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана у границы с Ираном, сообщил РИА Новости местный источник.
По его словам, талибы уже захватили большую часть города. В свою очередь афганский телеканал Tolo News опубликовал в своем аккаунте в Twitter кадры, на которых запечатлено, как в Зарандже вооруженные люди "занимаются разграблением общественного имущества".
Через Зарандж проходит дорога, соединяющая его с городом Заболь в иранской провинции Систан и Белуджистан.
Ранее указанный телеканал сообщал, что талибы вошли в город Шиберган, административный центр провинции Джаузджан на севере Афганистана. Правительственные силы ведут бои против талибов, на окраине города они уничтожили около 40 боевиков, передавало афганское минобороны.
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08:12В мире
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В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреОбострение ситуации в АфганистанеТалибанАфганистан
 
 
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