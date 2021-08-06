https://ria.ru/20210806/stolitsa-1744654848.html

Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана, сообщили СМИ

Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2021

Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана, сообщили СМИ

Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:20

2021-08-06T12:20

2021-08-06T14:41

в мире

талибан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, идут бои, сообщают СМИ.По данным источников афганского телеканала Tolo News, талибы подожгли в городе дом маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума. В свою очередь, местный чиновник подтвердил агентству Синьхуа, что боевики вошли в город, и отметил, что боевые действия продолжаются.Как сообщило минобороны Афганистана, в боях "на окраине" города уничтожены 40 талибов и 15 были задержаны. Военные изъяли некоторое количество единиц оружия и боеприпасы.При этом представитель движения "Талибан"* заявил, что бойцы якобы заняли штаб-квартиру полиции Шибергана, контролируют дом маршала Дустума и порт Андхой, находятся на расстоянии в сто метров от офиса губернатора.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/spetsnaz-1744613979.html

https://ria.ru/20210806/afganistan-1744623501.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-06T12:20 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане