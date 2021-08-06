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https://ria.ru/20210806/stolitsa-1744654848.html
Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана, сообщили СМИ
Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2021
Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана, сообщили СМИ
Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:20
2021-08-06T14:41
в мире
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, идут бои, сообщают СМИ.По данным источников афганского телеканала Tolo News, талибы подожгли в городе дом маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума. В свою очередь, местный чиновник подтвердил агентству Синьхуа, что боевики вошли в город, и отметил, что боевые действия продолжаются.Как сообщило минобороны Афганистана, в боях "на окраине" города уничтожены 40 талибов и 15 были задержаны. Военные изъяли некоторое количество единиц оружия и боеприпасы.При этом представитель движения "Талибан"* заявил, что бойцы якобы заняли штаб-квартиру полиции Шибергана, контролируют дом маршала Дустума и порт Андхой, находятся на расстоянии в сто метров от офиса губернатора.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/spetsnaz-1744613979.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане
12:20 06.08.2021 (обновлено: 14:41 06.08.2021)
 
Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана, сообщили СМИ

СМИ: талибы вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, идут бои

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, идут бои, сообщают СМИ.
По данным источников афганского телеканала Tolo News, талибы подожгли в городе дом маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума. В свою очередь, местный чиновник подтвердил агентству Синьхуа, что боевики вошли в город, и отметил, что боевые действия продолжаются.
Военнослужащие во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
08:12В мире
Российский спецназ отбил населенный пункт у "боевиков" возле Афганистана
Как сообщило минобороны Афганистана, в боях "на окраине" города уничтожены 40 талибов и 15 были задержаны. Военные изъяли некоторое количество единиц оружия и боеприпасы.
При этом представитель движения "Талибан"* заявил, что бойцы якобы заняли штаб-квартиру полиции Шибергана, контролируют дом маршала Дустума и порт Андхой, находятся на расстоянии в сто метров от офиса губернатора.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
09:57
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанАфганистанОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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