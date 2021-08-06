https://ria.ru/20210806/stepanenko-1744757421.html

Путин наградил замглаву ФСИН Степаненко орденом

Путин наградил замглаву ФСИН Степаненко орденом - РИА Новости, 06.08.2021

Путин наградил замглаву ФСИН Степаненко орденом

Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФСИН России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий документ... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:08

2021-08-06T19:08

2021-08-06T19:09

общество

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФСИН России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации."За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" Степаненко Рустама Алиевича - заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20210806/mikheeva-1744751692.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия