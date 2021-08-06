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Путин наградил замглаву ФСИН Степаненко орденом
Путин наградил замглаву ФСИН Степаненко орденом - РИА Новости, 06.08.2021
Путин наградил замглаву ФСИН Степаненко орденом
Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФСИН России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий документ... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:08
2021-08-06T19:09
общество
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФСИН России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации."За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" Степаненко Рустама Алиевича - заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - сообщается в документе.
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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
19:08 06.08.2021 (обновлено: 19:09 06.08.2021)
 
Путин наградил замглаву ФСИН Степаненко орденом

Президент России Путин наградил замглаву ФСИН медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФСИН России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" Степаненко Рустама Алиевича - заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - сообщается в документе.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 18:38
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ОбществоВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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