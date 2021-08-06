https://ria.ru/20210806/stenin-1744709456.html

В ДНР назвали убийство Стенина охотой украинских силовиков на журналистов

В ДНР назвали убийство Стенина охотой украинских силовиков на журналистов - РИА Новости, 06.08.2021

В ДНР назвали убийство Стенина охотой украинских силовиков на журналистов

Убийство фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, вероятнее всего, было совершено по наводке, украинские силовики охотились именно на журналистов,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:52

2021-08-06T15:52

2021-08-06T15:52

общество

египет

сирия

генеральная прокуратура рф

вгтрк

антон волошин

анатолий клян

гибель андрея стенина

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Убийство фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, вероятнее всего, было совершено по наводке, украинские силовики охотились именно на журналистов, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ РИА Новости сообщили, что убийцы Стенина были в форме с изображением национального флага Украины, поэтому причастность украинских силовиков к случившемуся не вызывает сомнений."Я думаю, по наводке были убиты (Стенин и находившиеся с ним военкоры Сергей Коренченков и Андрей Вячало – ред.), специально охотились именно за журналистами, потому что в то время Украина еще думала о том, что может повлиять на мнение мировой общественности, если будут продемонстрированы эти жестокие убийства и разрушения. Но для мировой общественности это не имело никакого значения", - сказал РИА Новости Бердичевский.Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике 6 августа 2014 года.Президент России Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели Стенина, выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента. Он отметил, что верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам Путина, Стенин до конца выполнил свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20210806/zhurnalisty-1744631491.html

https://ria.ru/20210806/stenin-1744658247.html

египет

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, египет, сирия, генеральная прокуратура рф, вгтрк, антон волошин, анатолий клян, гибель андрея стенина, владислав бердичевский, россия