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https://ria.ru/20210806/stenin-1744658247.html
В ДНР прошло траурное мероприятие в память об Андрее Стенине
В ДНР прошло траурное мероприятие в память об Андрее Стенине - РИА Новости, 06.08.2021
В ДНР прошло траурное мероприятие в память об Андрее Стенине
Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло на месте его гибели в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:33
2021-08-06T13:09
общество
египет
сирия
генеральная прокуратура рф
вгтрк
европейский суд
антон волошин
анатолий клян
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СНЕЖНОЕ (Донецкая область, Украина), 6 авг — РИА Новости. Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло на месте его гибели в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике.Его посетили руководитель центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Мурадов, представители местных властей, а также директор школы имени Стенина. Пришли около 50 человек — жители города Снежное и близлежащих населенных пунктов. У памятника стоял почетный караул из юнармейцев.После выступления официальных лиц к мемориалу с изображением Андрея Стенина и еще двух погибших, находившихся рядом с ним в тот день, возложили цветы. В конце мероприятия провели панихиду.Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей 6 августа 2014 года. Он специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели Стенина, выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента. Он отметил, что верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам российского президента, Стенин до последнего выполнял свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.Российская Генпрокуратура заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.В июле этого года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
https://ria.ru/20201222/stenin-1590207167.html
https://ria.ru/20210806/zhurnalisty-1744631491.html
египет
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60
Траурные мероприятия в годовщину смерти Андрея Стенина
Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло на месте его гибели в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике
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общество, египет, сирия, генеральная прокуратура рф, вгтрк, европейский суд, антон волошин, анатолий клян, андрей стенин, гибель андрея стенина, россия
12:33 06.08.2021 (обновлено: 13:09 06.08.2021)
 
В ДНР прошло траурное мероприятие в память об Андрее Стенине

Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло в ДНР

Читать ria.ru в
СНЕЖНОЕ (Донецкая область, Украина), 6 авг — РИА Новости. Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло на месте его гибели в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Его посетили руководитель центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Мурадов, представители местных властей, а также директор школы имени Стенина.
Фотокорреспондент Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 04:01
Биография Андрея Стенина
Пришли около 50 человек — жители города Снежное и близлежащих населенных пунктов. У памятника стоял почетный караул из юнармейцев.
После выступления официальных лиц к мемориалу с изображением Андрея Стенина и еще двух погибших, находившихся рядом с ним в тот день, возложили цветы. В конце мероприятия провели панихиду.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Участники военно-патриотического движения ДНР Молодая гвардия стоят в почетном карауле у памятника на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
1 из 3

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Участники военно-патриотического движения ДНР Молодая гвардия стоят в почетном карауле у памятника на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
2 из 3

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
3 из 3

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 3

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 3

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 3

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей 6 августа 2014 года. Он специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели Стенина, выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента. Он отметил, что верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам российского президента, Стенин до последнего выполнял свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
10:40
В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина
Российская Генпрокуратура заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
В июле этого года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
На острие новостей. Памяти Андрея Стенина
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
1 из 28

В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
2 из 28

Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве
3 из 28

Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013
4 из 28

Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве
5 из 28

Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости
6 из 28

На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве
7 из 28

Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

Столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве
8 из 28

Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

Священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории, для предотвращения столкновений
9 из 28

Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
10 из 28

Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

Участница протестных митингов за Евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве
11 из 28

Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве
12 из 28

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве
13 из 28

"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве. 20 февраля 2017
14 из 28

Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции
15 из 28

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

Ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными
16 из 28

Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

Учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы
17 из 28

В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

Дети в автомобиле в Славянске
18 из 28

Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
19 из 28

Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
20 из 28

В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран
21 из 28

...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
22 из 28

Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
23 из 28

Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
24 из 28

На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
25 из 28

А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

Ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника
26 из 28

Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

Пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком
27 из 28

Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

Бои за город Шахтерск Донецкой области, 1 августа 2014
28 из 28

Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
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В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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