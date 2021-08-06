https://ria.ru/20210806/stenin-1744658247.html

В ДНР прошло траурное мероприятие в память об Андрее Стенине

В ДНР прошло траурное мероприятие в память об Андрее Стенине - РИА Новости, 06.08.2021

В ДНР прошло траурное мероприятие в память об Андрее Стенине

Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло на месте его гибели в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:33

2021-08-06T12:33

2021-08-06T13:09

общество

египет

сирия

генеральная прокуратура рф

вгтрк

европейский суд

антон волошин

анатолий клян

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СНЕЖНОЕ (Донецкая область, Украина), 6 авг — РИА Новости. Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло на месте его гибели в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике.Его посетили руководитель центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Мурадов, представители местных властей, а также директор школы имени Стенина. Пришли около 50 человек — жители города Снежное и близлежащих населенных пунктов. У памятника стоял почетный караул из юнармейцев.После выступления официальных лиц к мемориалу с изображением Андрея Стенина и еще двух погибших, находившихся рядом с ним в тот день, возложили цветы. В конце мероприятия провели панихиду.Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей 6 августа 2014 года. Он специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели Стенина, выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента. Он отметил, что верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам российского президента, Стенин до последнего выполнял свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.Российская Генпрокуратура заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.В июле этого года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".

https://ria.ru/20201222/stenin-1590207167.html

https://ria.ru/20210806/zhurnalisty-1744631491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Траурные мероприятия в годовщину смерти Андрея Стенина Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло на месте его гибели в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике 2021-08-06T12:33 true PT0M18S

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общество, египет, сирия, генеральная прокуратура рф, вгтрк, европейский суд, антон волошин, анатолий клян, андрей стенин, гибель андрея стенина, россия