В ДНР прошло траурное мероприятие в память об Андрее Стенине

Траурное мероприятие в память о фотокорреспонденте РИА Новости Андрее Стенине прошло в ДНР
В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...
На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...
На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.
На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.
На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.
На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.
Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.
На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.
Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.
Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.
Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.
На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.
Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.
На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.
На его фотографиях проявлялась правда войны.
На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.
На его фотографиях проявлялась правда войны.
На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.
Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.
На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.
Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.
На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.
Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.
На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.
Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.
На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.
Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.
На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.
Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.
На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.
Не стала исключением и Украина.
На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.
Не стала исключением и Украина.
На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.
Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.
На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.
Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.
На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.
На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.
На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.
"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.
На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.
"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.
На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.
Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.
На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.
Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.
На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.
Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.
На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.
Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.
На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.
В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.
На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.
В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.
На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.
Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.
На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.
Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.
На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.
Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.
На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.
Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.
На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.
В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...
На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.
В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...
На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.
...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.
На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.
...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.
На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.
Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.
На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.
Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.
На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.
Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.
На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.
Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.
На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.
На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.
На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.
На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.
На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.
А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.
На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.
А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.
На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.
Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.
На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.
Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.
На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.
Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.
На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.
Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.
На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.
Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.
На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.
Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.
На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.
В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...
На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.
На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.
На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.
Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.
Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.
На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.
На его фотографиях проявлялась правда войны.
На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.
Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.
На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.
Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.
На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.
Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.
На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.
Не стала исключением и Украина.
На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.
Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.
На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.
На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.
"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.
На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.
Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.
На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.
Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.
На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.
В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.
На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.
Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.
На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.
Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.
На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.
В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...
На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.
...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.
На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.
Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.
На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.
Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.
На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.
На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.
На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.
А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.
На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.
Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.
На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.
Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.
На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.
Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.
На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.