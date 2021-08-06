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В Красноярске стена рухнула на припаркованные машины
В Красноярске стена рухнула на припаркованные машины - РИА Новости, 06.08.2021
В Красноярске стена рухнула на припаркованные машины
В Красноярске подпорная стена обрушилась на парковку из-за сильного дождя, повреждены пять машин, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:11
2021-08-06T10:41
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Красноярске подпорная стена обрушилась на парковку из-за сильного дождя, повреждены пять машин, сообщил краевой главк МЧС.Инцидент произошел около девяти часов утра по московскому времени. Под завалами находятся четыре легковушки и один грузовик."В автомобилях людей не было, пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.По данным МЧС, недалеко расположен десятиэтажный дом, его жильцов эвакуируют. К месту происшествия направили оперативные службы и спасателей. Там работают 24 человека и шесть единиц техники.Прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, застройщик возвел стену при строительстве многоквартирного здания."После сдачи дома в эксплуатацию на обслуживание в управляющую организацию, муниципалитету передана не была", — рассказали в инстанции. Девелопер, как добавили там, отрицает свою причастность к возведению подпорки.
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РИА Новости
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:11 06.08.2021 (обновлено: 10:41 06.08.2021)
 
В Красноярске стена рухнула на припаркованные машины

В Красноярске подпорная стена рухнула на парковку из-за сильного дождя, повреждено пять машин

© Фото : @kras_sunny/InstagramПоследствия обрушения подпорной стены на парковку в Красноярске
Последствия обрушения подпорной стены на парковку в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : @kras_sunny/Instagram
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Красноярске подпорная стена обрушилась на парковку из-за сильного дождя, повреждены пять машин, сообщил краевой главк МЧС.
Инцидент произошел около девяти часов утра по московскому времени. Под завалами находятся четыре легковушки и один грузовик.
"В автомобилях людей не было, пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, недалеко расположен десятиэтажный дом, его жильцов эвакуируют. К месту происшествия направили оперативные службы и спасателей. Там работают 24 человека и шесть единиц техники.
Прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, застройщик возвел стену при строительстве многоквартирного здания.
"После сдачи дома в эксплуатацию на обслуживание в управляющую организацию, муниципалитету передана не была", — рассказали в инстанции.
Девелопер, как добавили там, отрицает свою причастность к возведению подпорки.
 
ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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