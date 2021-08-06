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В Красноярске стена рухнула на припаркованные машины

В Красноярске стена рухнула на припаркованные машины - РИА Новости, 06.08.2021

В Красноярске стена рухнула на припаркованные машины

В Красноярске подпорная стена обрушилась на парковку из-за сильного дождя, повреждены пять машин, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:11

2021-08-06T10:11

2021-08-06T10:41

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Красноярске подпорная стена обрушилась на парковку из-за сильного дождя, повреждены пять машин, сообщил краевой главк МЧС.Инцидент произошел около девяти часов утра по московскому времени. Под завалами находятся четыре легковушки и один грузовик."В автомобилях людей не было, пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.По данным МЧС, недалеко расположен десятиэтажный дом, его жильцов эвакуируют. К месту происшествия направили оперативные службы и спасателей. Там работают 24 человека и шесть единиц техники.Прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, застройщик возвел стену при строительстве многоквартирного здания."После сдачи дома в эксплуатацию на обслуживание в управляющую организацию, муниципалитету передана не была", — рассказали в инстанции. Девелопер, как добавили там, отрицает свою причастность к возведению подпорки.

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)